Mulheres furtaram mais de R$ 2,7 mil em mercadorias em uma farmácia no Centro do Rio - Divulgação / Força Municipal

Mulheres furtaram mais de R$ 2,7 mil em mercadorias em uma farmácia no Centro do RioDivulgação / Força Municipal

Publicado 08/07/2026 09:45

Rio - A Força Municipal prendeu duas mulheres em flagrante por furtar mais de R$ 2,7 mil em produtos de uma farmácia no Centro do Rio, nesta terça-feira (7). Os agentes foram acionados por funcionários do estabelecimento depois que elas cometeram o crime.

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De acordo com a corporação, diversos produtos foram encontrados ocultos sob a roupas de uma das mulheres durante a abordagem. Inicialmente, elas negaram o crime, mas admitiram após perceberem que a ação havia sido gravada pelo circuito interno de câmeras de segurança da farmácia.



As imagens mostram uma delas colocando os produtos por dentro da roupa enquanto a outra segura uma cestinha e dá cobertura. A ação aconteceu em um dos corredores do estabelecimento, em meio aos clientes. Ao todo, foram recuperadas com elas mercadorias avaliadas em R$ 2.762,88.



Os agentes encaminharam as duas à 5ª DP (Mem de Sá), junto com os produtos recuperados. Na delegacia, foi constatado que elas eram foragidas da Justiça e possuíam mandados de prisão preventiva em aberto pelos crimes de furto a estabelecimento comercial e associação criminosa, com atuação no Centro do Rio.