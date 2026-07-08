Mulheres furtaram mais de R$ 2,7 mil em mercadorias em uma farmácia no Centro do RioDivulgação / Força Municipal
As imagens mostram uma delas colocando os produtos por dentro da roupa enquanto a outra segura uma cestinha e dá cobertura. A ação aconteceu em um dos corredores do estabelecimento, em meio aos clientes. Ao todo, foram recuperadas com elas mercadorias avaliadas em R$ 2.762,88.
Os agentes encaminharam as duas à 5ª DP (Mem de Sá), junto com os produtos recuperados. Na delegacia, foi constatado que elas eram foragidas da Justiça e possuíam mandados de prisão preventiva em aberto pelos crimes de furto a estabelecimento comercial e associação criminosa, com atuação no Centro do Rio.
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