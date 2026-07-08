PM isolou a área para perícia da DHC - Érica Martin/Agência O DIA

PM isolou a área para perícia da DHCÉrica Martin/Agência O DIA

Publicado 08/07/2026 09:44

Rio - Dois corpos foram encontrados dentro de um veículo na Rua Carolina de Assis, em Marechal Hermes, na Zona Norte, na manhã desta quarta-feira (8). O caso é investigado pela Polícia Civil.

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Em imagens de câmeras de segurança é possível ver o momento em que o motorista estaciona o veículo na calçada e sai andando, por volta das 12h30 de segunda (7). Na manhã desta terça (8), uma equipe de O DIA esteve no local e constatou que as vítimas estavam no banco de trás e que o carro não apresentava marcas de tiros.

Veja o vídeo:

Carro é abandonado com dois corpos dentro, na Rua Carolina de Assis, em Marechal Hermes, na Zona Norte do Rio. A Polícia Civil investiga o caso.



Reprodução pic.twitter.com/2XbtJH1bkL — Jornal O Dia (@jornalodia) July 8, 2026

Segundo um morador que passava pelo local, o motorista Luiz Cláudio, 53 anos, a rua costuma ser tranquila e faz divisa entre as comunidades do Muquiço e Palmeirinha.

"Esse carro está aqui desde ontem, mas hoje de manhã que foram encontrar uns corpos dentro dele. Aí chamaram a viatura para poder recolher. Normalmente, é uma rua tranquila. Há uns 10 anos já foi usada como desova, agora que começaram a querer botar (os corpos) de novo, mas não pode, né? Tem que tomar providência. Eu não vi barulho, não vi nada, só soube hoje de manhã", explicou.



Inicialmente, o veículo não consta como roubado e o motorista ainda não foi localizado. De acordo com a Polícia Militar, equipes do 9º BPM (Rocha Miranda) isolaram a área para a perícia.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Ainda não há informações sobre a identificação das vítimas.