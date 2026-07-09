Crime ocorreu no cruzamento da Estrada do Guerenguê com a Rua do VerdeReprodução / Redes Sociais
Homem é assassinado a tiros em Curicica
Segundo testemunhas, homicídio está relacionado com a disputa entre tráfico e milícia
X do Nuno
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Criança procurou os vizinhos para relatar maus-tratos
Servidores da Uerj fazem ato e cobram aumento do auxílio-saúde
Valor do benefício é considerado insuficiente pelas categorias
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Desembargador citou a presença de facções em grande parte do território do estado
Mesmo baleado na cabeça, policial civil dirigiu para buscar socorro
Secretário de Polícia Civil demonstrou indignação com as circunstâncias da morte e prometeu prender os envolvidos
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