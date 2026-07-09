Crime ocorreu no cruzamento da Estrada do Guerenguê com a Rua do Verde - Reprodução / Redes Sociais

Crime ocorreu no cruzamento da Estrada do Guerenguê com a Rua do VerdeReprodução / Redes Sociais

Publicado 09/07/2026 11:38

Rio - Um homem foi assassinado a tiros, nesta quarta-feira (8), em Curicica, na Zona Sudoeste. Segundo testemunhas, o homicídio está relacionado com a disputa entre tráfico e milícia.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) encontraram a vítima, que não teve a identidade revelada, já sem vida. Os policiais isolaram a área para perícia.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o corpo no cruzamento da Estrada do Guerenguê com a Rua do Verde, com dinheiro em espécie ao seu redor. A região é próxima da Colônia Juliano Moreira, área controlada por milicianos.

Testemunhas apontam que a execução está relacionada com uma disputa envolvendo a milícia e o Comando Vermelho, que busca expandir sua área de atuação para comunidades da Zona Sudoeste. Frequentemente, traficantes da facção realizam investidas em territórios controlados por milicianos gerando confrontos e causando momentos de tensão para moradores.

O caso deve ser investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Questionada, a Polícia Civil ainda não respondeu. O espaço está aberto para manifestação.