Curumim da Lagoa Rodrigo de Freitas volta a ser alvo de novo vandalismo - Divulgação / Seconserva

Curumim da Lagoa Rodrigo de Freitas volta a ser alvo de novo vandalismoDivulgação / Seconserva

Publicado 09/07/2026 11:55

Rio - Vinte dias depois de passar por uma reforma e retornar à Lagoa Rodrigo de Freitas, na Zona Sul, a estátua do Curumim voltou a ser alvo de vandalismo. A escultura de bronze teve, mais uma vez, o arco levado por criminosos.

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