Curumim da Lagoa Rodrigo de Freitas volta a ser alvo de novo vandalismoDivulgação / Seconserva
O extenso processo de restauração da obra foi concluído em 19 de junho. O trabalho foi feito pelo artista plástico Luiz Augusto Correia de Araújo. Ele é filho do criador da obra, o pernambucano Pedro Gaspar Jens Correia de Araújo, que morreu em 2019.
Com dois metros de altura e cerca de 200 kg, o Curumim da Lagoa foi instalado como uma homenagem aos povos indígenas que habitavam aquela região. Ao longo dos anos, tornou-se um dos monumentos mais fotografados do bairro e um dos preferidos dos vândalos.
Em 2011, a Prefeitura do Rio transferiu a escultura para uma pedra mais distante da margem, numa tentativa de protegê-la de furtos e depredações, mas nem assim o monumento escapou das ações dos criminosos. Somente no ano passado, a Seconserva gastou aproximadamente R$ 600 mil em reparos de monumentos alvos de furto e vandalismo.
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