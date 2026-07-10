Turista mexicano ficou com diversos hematomas pelo rosto - Reprodução / Redes Sociais

Turista mexicano ficou com diversos hematomas pelo rostoReprodução / Redes Sociais

Publicado 10/07/2026 07:07

Rio - A Polícia Civil investiga uma agressão a um turista mexicano na Avenida Atlântica, em Copacabana, na Zona Sul, ocorrida na última terça-feira (7). A vítima, Kevin Jonoel, de 22 anos, foi espancada com uma garrafa, perdeu a consciência e teve o celular roubado.



Ele chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea. Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver seu rosto com diversos hematomas. Apesar do susto, o turista já recebeu alta e embarcou de volta ao país de origem na manhã desta quarta-feira (10).



"Estávamos todos juntos. Então, eles (bandidos) chegaram. Ele (um dos criminosos) chegou com uma garrafa, nos espantamos e eu disse para o meu amigo correr. Então, o que fizemos foi correr. Corremos e, quando me virei, pensei que já tinha perdido, mas ele me encontrou, ainda me bateu, pegou meu celular e ficou me batendo lá no chão. Aí eu perdi a consciência", contou Kevin.

Ao DIA, outro turista, amigo da vítima, contou que os dois curtiam a Pedra do Sal quando conheceram outros mexicanos e decidiram ir a um bar em Copacabana. Na saída, resolveram acompanhar o grupo até o Hotel Hilton, onde os novos conhecidos estavam hospedados. Segundo o relato, os cinco caminhavam juntos quando foram abordados por um homem que carregava uma garrafa de uísque.



"Quando saímos do bar, tudo seguia com normalidade, e o hotel desses garotos que conhecemos ficava a 10 minutos dali. Eu disse ao Kevin que fôssemos deixá-los no hotel e, de lá, pediríamos um Uber para o nosso. O caminho estava muito tranquilo, embora já não houvesse muita gente na rua. Foi então que um homem de estatura mediana, um pouco mais alta, se aproximou com uma garrafa de uísque na mão", afirmou



De acordo com o turista, ele e os amigos não entenderam o que o homem falava e tentaram se afastar.



"Ele começou a falar em português e, na verdade, não entendíamos nada do que dizia, mas fazia gestos com a mão, como se estivesse pedindo algo. Nós nos assustamos e tentamos nos afastar. Neste momento, ele começou a nos agredir com a garrafa e, pouco depois, chamou outras quatro ou cinco pessoas, que chegaram para apoiá-lo. A equipe de segurança do hotel percebeu o que estava acontecendo e imediatamente pediu que entrássemos. Os funcionários agiram muito rapidamente e nos ajudaram a nos proteger”, acrescentou.



O amigo da vítima destacou que um dos assaltantes chegou a persegui-lo, mas que ele conseguiu se defender.



"Eu dei um golpe no rosto dele, e isso me deu tempo para correr em direção à praia e dar a volta até chegar ao hotel. Só que o Kevin correu em outra direção. Depois que ele se recuperou, me contou que tentou se esconder entre alguns arbustos, mas um dos agressores, o que carregava a garrafa, encontrou e deu um golpe em seu rosto, deixando-o inconsciente. Kevin lembra que, enquanto estava no chão, o agressor continuou a agredi-lo. Em seguida, vasculhou os bolsos da calça, roubou o celular dele e fugiu. A última coisa de que ele se lembra é desse momento, antes de perder completamente a consciência”, frisou.



Os amigos haviam deixado a carteira no hotel em que estavam hospedados, por isso Kevin teve apenas o celular roubado. Após a agressão, eles contam que a polícia e uma ambulância chegaram no local.



"No hospital público disseram que a espera seria muito longa devido à quantidade de pacientes, por essa razão decidi levá-lo a um hospital privado para que recebesse atenção médica o quanto antes possível. Nosso seguro viagem nos deu o apoio necessário e arcou com os gastos médicos”, afirmou.



Os turistas afirmam ainda que apesar do incidente, receberam apoio de muitos brasileiros. "Apesar de tudo o que vivemos, quero dizer que também encontramos muita solidariedade. Estamos muito agradecidos com todas as pessoas que nos apoiaram no Brasil. Felizmente, Kevin já se encontra bem e se recuperando", finalizou.

O que dizem as autoridades?



Segundo a Polícia Militar, agentes do 19º BPM (Copacabana) foram informados de que homens haviam ameaçado turistas na Avenida Atlântica. Com a chegada da equipe, os suspeitos fugiram, dando início a buscas na região.

Durante o patrulhamento, os agentes encontraram a vítima gravemente ferida. No local, testemunhas afirmaram que as agressões teriam sido praticadas pelos mesmos suspeitos envolvidos nas ameaças. Em seguida, um deles acabou sendo localizado e a ocorrência encaminhada à Delegacia de Apoio ao Turismo (Deat).



Em nota, a Polícia Civil informou que Kevin prestou depoimento e outras diligências estão em andamento para identificar a autoria do crime e esclarecer os fatos.