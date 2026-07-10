PM prendeu um suspeito com carro adulterado na Linha Amarela, na altura de Pilares - Reprodução / X

PM prendeu um suspeito com carro adulterado na Linha Amarela, na altura de PilaresReprodução / X

Publicado 10/07/2026 07:55

Rio - Policiais militares prenderam um motorista de um veículo com sinais de adulteração, durante a Operação Guardiões do Asfalto, na Linha Amarela, na altura de Pilares, Zona Norte, na madrugada desta sexta-feira (10).

A ação dos agentes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas ocorreu durante a abordagem ao carro ocupado por dois homens. As equipes identificaram indícios de adulteração nos sinais identificadores do automóvel, incluindo no chassi.

Ao ser questionado pelos policiais, o motorista não apresentou a documentação do veículo e tentou fugir a pé. No entanto, ele foi alcançado e detido pelos agentes. A ocorrência foi encaminhada à 24ª DP (Piedade) para as medidas cabíveis.