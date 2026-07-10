Clínica da Família Gerson Bergher, em Campinho, foi invadida por homem em surto - Reprodução / TV Globo

Clínica da Família Gerson Bergher, em Campinho, foi invadida por homem em surtoReprodução / TV Globo

Publicado 10/07/2026 08:40

Rio - Um homem em surto psiquiátrico foi baleado depois de invadir e depredar a Clínica da Família Gerson Bergher, em Campinho, na Zona Norte, na manhã desta sexta-feira (10). De acordo com a Polícia Civil, ele ainda ameaçou pacientes e funcionários.

A corporação informou que trabalhadores da unidade, localizada na Rua Cândido Benício, solicitaram apoio de agentes da 28ª DP (Praça Seca) após o homem entrar, danificar o mobiliário e assustar quem estava no local.

Os policiais foram imediatamente ao endereço e flagraram o autor portando uma faca. A equipe deu ordens para ele largar a arma, mas, ainda segundo a corporação, o homem atacou os agentes, que atiraram em suas pernas.

A Polícia Civil destacou que os policiais dispararam para garantir a segurança própria e dos outros presentes na clínica.

O homem foi socorrido e levado para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, também na Zona Norte. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o quadro do paciente é considerado estável.

O autor será autuado em flagrante por dano ao patrimônio público, lesão corporal e resistência qualificada.

Questionada, a SMS informou que suspendeu o atendimento na clínica para realização de perícia. A gerência está prestando apoio aos pacientes, profissionais de saúde e demais trabalhadores que presenciaram o ocorrido. As consultas agendadas serão remarcadas.