Foram presos e um revólver, dois rádios comunicadores e drogas foram apreendidos no Morro do Sapo - Reprodução PMRJ

Foram presos e um revólver, dois rádios comunicadores e drogas foram apreendidos no Morro do SapoReprodução PMRJ

Publicado 18/07/2026 09:10 | Atualizado 18/07/2026 09:55

Rio - Quatro homens foram presos pela Polícia Militar durante uma operação no Morro do Sapo, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, na sexta-feira (17). Na ação, os agentes apreenderam um revólver e dois rádios comunicadores.

Segundo a corporação, policiais do 39º BPM (Belford Roxo) realizaram da ação após receberem informações do setor de inteligência sobre a atuação de traficantes em um campo de futebol e em uma área de mata da comunidade. Durante as buscas, os suspeitos foram localizados e detidos.



Os agentes encaminharam os homens e todo o material apreendido à 54ª DP (Belford Roxo), onde a ocorrência foi registrada.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Raphael Perucci