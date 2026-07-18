Foram presos e um revólver, dois rádios comunicadores e drogas foram apreendidos no Morro do SapoReprodução PMRJ
Quatro suspeitos são detidos em Belford Roxo
Polícia apreendeu arma, entorpecentes e rádios comunicadores no Morro do Sapo
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PM apreende 155 kg de maconha no Alemão
Homem foi preso durante ação na comunidade da Fazendinha
Tentativa de fuga termina com colisão e suspeito ferido em Realengo
Homem, que havia acabado de roubar um veículo, foi preso por policiais militares após desobedecer a ordem de parada
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Réus deverão cumprir pena em regime fechado; defesa anunciou que vai recorrer da decisão
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