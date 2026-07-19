Biblioteca A Casa Amarela fica na estação de metrô da Cinelândia - Divulgação

Biblioteca A Casa Amarela fica na estação de metrô da CinelândiaDivulgação

Publicado 19/07/2026 09:25

Rio - Pensando nas férias escolares de julho, a biblioteca popular A Casa Amarela, localizada na estação de metrô da Cinelândia, montou uma programação especial gratuita para incentivar a leitura no transporte público. As atividades incluem encontros, dicas de leitura, distribuição de livros, rodas de conversa e ações interativas voltadas para públicos de todas as idades.



A ação especial começa às segundas-feiras com o "Prefácio – Que História é Essa?", em que os exemplares são embalados e identificados apenas por pequenas descrições ou pistas, convidando os participantes a escolherem uma obra de forma surpreendente e levá-la para casa.



Já às terças-feiras, acontece a "Estação Poesia – 1 Estação, 1 Poesia", quando poemas são compartilhados com os passageiros na entrada da biblioteca.



Nas quartas, a programação reúne diferentes iniciativas. A ação "Dica de Leitura" apresenta uma obra em destaque da semana, com resumo, curiosidades e indicação de sua localização no acervo. O público também pode participar do Clube do Livro, que promove encontros quinzenais para troca de experiências e debates sobre diferentes gêneros literários.

Outra atração é o projeto Ágora Cultural, com rodas de conversa mensais sobre literatura, arte, cultura e temas da atualidade, com a participação de escritores e outros convidados. Há, ainda, encontros com autores.

A biblioteca mantém, também, seus serviços permanentes, como o empréstimo gratuito de livros, mediante cadastro simplificado, e o "Pé do Ouvido", que disponibiliza audiobooks e conteúdos literários por meio de QR Codes. Criada há quatro anos, em Anchieta, na Zona Norte, A Casa Amarela tem como missão democratizar o acesso aos livros.



A biblioteca funciona de segunda a quinta-feira, das 8h às 19h; às sextas e sábados, das 16h às 19h, no acesso C (Pedro Lessa), próximo à Biblioteca Nacional.

