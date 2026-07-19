Segundo o Corpo de Bombeiros, equipes foram acionadas às 10h10 para combater o incêndio. As chamas foram controladas por volta das 11h20. Ninguém ficou ferido.
De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), uma faixa da via, na altura da Rua Doutor Manuel Marreiros, precisou ser ocupada durante o atendimento da ocorrência. Equipes da Subprefeitura, da Guarda Municipal e da Comlurb também atuaram no local.
O incêndio provocou trânsito intenso na região. As causas do fogo ainda não foram informadas.
*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Raphael Perucci
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