Ônibus foi destruído pelas chamas na Avenida Paranapuã, na Ilha do Governador; ninguém ficou ferido - Divulgação Centro de Operações

Ônibus foi destruído pelas chamas na Avenida Paranapuã, na Ilha do Governador; ninguém ficou feridoDivulgação Centro de Operações

Publicado 19/07/2026 11:44 | Atualizado 19/07/2026 13:38

Rio - Um ônibus da linha 328 (Bananal x Candelária) da empresa Transportes Paranapuan pegou fogo na manhã deste domingo (19) na Avenida Paranapuã, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio.

Segundo o Corpo de Bombeiros, equipes foram acionadas às 10h10 para combater o incêndio. As chamas foram controladas por volta das 11h20. Ninguém ficou ferido.



De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), uma faixa da via, na altura da Rua Doutor Manuel Marreiros, precisou ser ocupada durante o atendimento da ocorrência. Equipes da Subprefeitura, da Guarda Municipal e da Comlurb também atuaram no local.



O incêndio provocou trânsito intenso na região. As causas do fogo ainda não foram informadas.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Raphael Perucci