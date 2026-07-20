André Marinho - Divulgação

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Publicado 20/07/2026 11:18

O "Super Conselho" está atuando na montagem do plano de propostas de políticas públicas voltadas ao enfrentamento da criminalidade, à gestão da segurança e ao fortalecimento institucional, além do assessoramento técnico relacionado à segurança pública.

O encontro contará com a presença de lideranças partidárias, autoridades públicas, representantes da sociedade civil e convidados da imprensa para cobertura.

Conheça os integrantes:

Rogério Greco: atual secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, procurador de Justiça e um dos principais juristas brasileiros na área de Direito Penal;

André Batista: coronel da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ), ex-Comandante do Batalhão de Polícia de Choque e ex-Chefe do Estado-Maior do Comando de Operações Especiais (COE);

Roberto Motta: ex-Secretário de Segurança do Estado do Rio de Janeiro, comentarista da Jovem Pan News, escritor e especialista em segurança pública, estratégia e gestão policial;

Marcelo Rocha Monteiro: procurador de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e ex-presidente do Conselho de Segurança Pública do Estado do Rio;

Leonardo Novo: major da PMERJ, especialista em operações policiais, comando de tropas e planejamento operacional;

Alessandro Visacro: Coronel da reserva do Exército Brasileiro, doutor em Ciências Militares e referência nacional em guerra irregular, contraterrorismo e estratégia militar.