Agentes da Draco cumprem mandados de busca e apreensão em Cabo Frio - Divulgação

Agentes da Draco cumprem mandados de busca e apreensão em Cabo Frio Divulgação

Publicado 24/07/2026 08:27

Rio - A Polícia Civil realiza, nesta sexta-feira (24), uma operação contra uma organização criminosa responsável pela exploração do transporte clandestino intermunicipal de passageiros entre Cabo Frio e a capital fluminense. Entre os alvos está um policial militar, apontado como líder do esquema que utilizava violência, ameaças e cobranças ilegais para controlar os pontos de embarque e manter o monopólio criminoso da atividade. Até o momento, um homem foi preso em flagrante com drogas.

Nesta manhã, os agentes estão nas ruas para cumprir mandados de busca e apreensão nos municípios envolvidos no esquema. A ação conta com o apoio da Corregedoria-Geral da PM.



A investigação da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) teve início a partir da troca de informações com o Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (Detro-RJ).