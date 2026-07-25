Aniversário de Santos Dumont tem programação recheada de atrações no Musal - Reginaldo Pimenta / Agência O DIA

Aniversário de Santos Dumont tem programação recheada de atrações no MusalReginaldo Pimenta / Agência O DIA

Publicado 25/07/2026 11:46

Rio - As comemorações do aniversário de Santos Dumont (1873–1932) tiveram início na manhã deste sábado (25), no Museu Aeroespacial, no Campo dos Afonsos, Zona Oeste do Rio. Recheado de atrações relacionadas à aviação, além de várias atividades para todas as idades, o evento acontece até domingo (26), das 9h às 17h.

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Primeiro a chegar, o agente de portaria Rafael Dionísio, de 34 anos, que mora em São Paulo, decidiu vir ao Rio quando soube da programação. Ao DIA, ele conta que é a primeira vez que vai ao Musal.



“Cheguei aqui às 6h, vim para o Rio para conhecer o evento e trouxe meu filho, de 5 aninhos. É um assunto que tanto eu quanto meu filho acompanhamos. Ele ama avião. É um evento que recomendo para quem vem de fora do estado do Rio. É muito bom para integrar nossas famílias com a área da aviação, que é bem produtiva”, afirma.

Na chegada ao evento, o público é recebido por um artista em pernas de pau, que encanta as pessoas com bolhas de sabão. Um tenente caracterizado como Santos Dumont também circula pelo espaço, interagindo com os visitantes e posando para fotos.

Esta já é a quarta vez que o 1º tenente Giovanni Augusto, que é museólogo, interpreta Santos Dumont no aniversário do pai da aviação. Segundo ele, a ideia surgiu quando o comandante apontou características físicas dele com Dumont.

"Eu já tinha um conhecimento sobre a questão artística, então acabei aceitando. Anteriormente a mim, existiam outras pessoas que representavam o Santos Dumont. É interessante, porque o público, quando vê o personagem, existem várias reações. As primeiras são tirar foto, conversar e fazer perguntas relacionadas à história de Santos Dumont. As crianças sempre querem saber sobre as invenções que Santos Dumont fez. Eu sempre gosto de conversar com elas. É uma reação bem espontânea, é muito legal", conta.

O brigadeiro Mauricio Carvalho Sampaio, diretor do Musal, exaltou a trajetória de Santos Dumont e falou sobre a importância do evento.

"O Museu Aeroespacial tem a grata satisfação de abrir as portas, no sábado e domingo, num dia maravilhoso para a população, comemorando os 153 anos do pai da aviação e 53 anos de existência do Museu Aeroespacial. É um momento em que as famílias podem estar juntas de uma pessoa tão importante como foi o pai da aviação, que iniciou toda essa trajetória. É uma pessoa brilhante, dinâmica e é um brasileiro", diz.

Atrações para todas as idades



Entre as atrações previstas estão demonstrações da Força Aérea Brasileira, como os sobrevoos da aeronave de Caça F-5M. O público também poderá acompanhar uma apresentação aérea do helicóptero H-36 Caracal, com procedimentos de rapel e aplicação da técnica McGuire.



O KC-390 Millennium, aeronave de transporte multimissão desenvolvida no Brasil, ficará em exposição estática. A programação incluirá ainda apresentações da Esquadrilha CEU, juntamente com a aeronave North American T-6; da Esquadrilha ACRO; do Comandante Douglas Lins, da Equipe "Pro Tork Airshow" e mais.



Outro destaque será a participação da aeronave "Brasileirinho", pilotada pelo Comandante Mario Jorge Filho, conhecido nas redes sociais como "O Comandante". Ao lado da Esquadrilha CEU, ele realizará uma apresentação especial que marcará o início de sua viagem dando a "Volta ao Mundo".



A celebração também terá direito a exposições históricas, atividades culturais e educativas, oficinas, ações de cidadania e experiências tecnológicas. O evento contará ainda com o "Espaço Azul", preparado e adaptado para crianças e jovens com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outras neuroatipicidades. Além disso, serão disponibilizadas vagas de estacionamento internas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD).



Ingressos



Apesar de gratuito, para acessar o evento é necessário fazer a retirada antecipada de ingressos pela plataforma Bilheteria Express. Em caráter solidário, a comemoração receberá doações voluntárias de 1 kg de alimento não perecível, as quais serão destinadas ao Instituto Casa Viva, organização sem fins lucrativos que presta apoio a famílias em situação de vulnerabilidade na região do Campo dos Afonsos.

Santos Dumont

Considerado o pai da aviação, Alberto Santos Dumont (1873–1932) foi um inventor e pioneiro brasileiro. Em 1906, entrou para a história ao realizar, em Paris, um dos primeiros voos públicos de um avião mais pesado que o ar, o 14-Bis, tornando-se um dos maiores símbolos da inovação e do desenvolvimento da aviação mundial.