Ferramenta é lançada no mês em que a Lei Maria da Penha completa 20 anos - Raira Aline/ Secretária da Mulher

Ferramenta é lançada no mês em que a Lei Maria da Penha completa 20 anos Raira Aline/ Secretária da Mulher

Publicado 12/08/2026 18:26

Rio - O governo estadual lançou, nesta quarta-feira (12) , uma plataforma pública que reúne dados sobre violência contra meninas e mulheres no Rio de Janeiro. A ferramenta é disponibilizada no mês em que a Lei Maria da Penha completa 20 anos e busca ampliar o monitoramento dos casos, além de auxiliar na criação de políticas de prevenção e proteção.

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Desenvolvida pelo Observatório do Feminicídio do Rio de Janeiro, iniciativa da Secretaria de Estado da Mulher e Políticas Inclusivas (Sempi) em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), a plataforma integra informações de diferentes órgãos e sistemas públicos.



Entre as bases utilizadas, estão registros do 190 e do Ligue 180, dados do Dossiê Mulher e do Instituto de Segurança Pública (ISP), além de informações do Tribunal de Justiça do Estado e de sistemas nacionais de saúde, como o Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) e o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan).



Dados podem ser consultados por município



A plataforma conta com painéis interativos que permitem acompanhar indicadores relacionados a diferentes formas de violência contra meninas e mulheres. Os dados podem ser consultados por município, permitindo identificar características e necessidades específicas de cada região.



O conteúdo pode ser acessado diretamente pelo



A integração também permite acompanhar diferentes etapas da trajetória das mulheres pela rede de proteção, segurança, Justiça e saúde. A proposta é facilitar a identificação de fatores de risco, vulnerabilidades e possíveis falhas no atendimento.



A ferramenta está disponível para gestores públicos, pesquisadores, profissionais da rede de atendimento e a população em geral.



O lançamento ocorre em um cenário de preocupação nacional. Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública apontam que o Brasil registrou 1.571 feminicídios em 2025, o maior número da série histórica. Desenvolvida pelo Observatório do Feminicídio do Rio de Janeiro, iniciativa da Secretaria de Estado da Mulher e Políticas Inclusivas (Sempi) em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), a plataforma integra informações de diferentes órgãos e sistemas públicos.Entre as bases utilizadas, estão registros do 190 e do Ligue 180, dados do Dossiê Mulher e do Instituto de Segurança Pública (ISP), além de informações do Tribunal de Justiça do Estado e de sistemas nacionais de saúde, como o Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) e o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan).A plataforma conta com painéis interativos que permitem acompanhar indicadores relacionados a diferentes formas de violência contra meninas e mulheres. Os dados podem ser consultados por município, permitindo identificar características e necessidades específicas de cada região.O conteúdo pode ser acessado diretamente pelo portal do Observatório do Feminicídio do Rio de Janeiro, que disponibiliza os painéis e informações reunidos pela iniciativa.A integração também permite acompanhar diferentes etapas da trajetória das mulheres pela rede de proteção, segurança, Justiça e saúde. A proposta é facilitar a identificação de fatores de risco, vulnerabilidades e possíveis falhas no atendimento.A ferramenta está disponível para gestores públicos, pesquisadores, profissionais da rede de atendimento e a população em geral.O lançamento ocorre em um cenário de preocupação nacional. Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública apontam que o Brasil registrou 1.571 feminicídios em 2025, o maior número da série histórica.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Marlucio Luna