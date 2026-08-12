Ana Paula Lima de Souza Mariano foi presa em Nova Iguaçu, na Baixada, nesta quarta-feira (12) - Divulgação

Ana Paula Lima de Souza Mariano foi presa em Nova Iguaçu, na Baixada, nesta quarta-feira (12)Divulgação

Publicado 12/08/2026 18:19

Rio - A empresária Ana Paula Lima de Souza Mariano, dona de clínicas de estética investigadas por complicações e lesões de pacientes durante procedimentos estéticos, acabou presa nesta quarta-feira (12), em Nova Iguaçu, na Baixada. Ela responde por associação criminosa, exercício ilegal de atividade médica, odontológica ou farmacêutica e crimes contra as relações de consumo.

O mandado de prisão foi cumprido por policiais da 52ª DP (Nova Iguaçu), após investigações conduzidas pela Delegacia do Consumidor (Decon). De acordo com os investigadores, no âmbito da Operação Estética Segura, diversas mulheres procuraram a Polícia Civil relatando dores, infecções, nódulos e outras complicações atribuídas a procedimentos realizados em estabelecimentos ligados à empresária.

As apurações envolvem procedimentos de harmonização dos glúteos e investigam, entre outras circunstâncias, o eventual uso de polimetilmetacrilato e possível contaminação durante as aplicações. Também são investigadas condutas relacionadas à saúde pública e às relações de consumo, além de associação criminosa, exercício ilegal da medicina e propaganda enganosa.



Durante as diligências foram cumpridas medidas judiciais em endereços relacionados ao grupo investigado, incluindo estabelecimentos e locais situados em Vilar dos Teles, Madureira, Barra da Tijuca, Olaria e Belford Roxo. Nessas incursões foram apreendidos medicamentos fora do prazo de validade, materiais utilizados em procedimentos estéticos e equipamentos eletrônicos destinados à análise pericial. Uma das unidades vinculadas à clínica já havia sido interditada anteriormente em ação da Decon com a Vigilância Sanitária.

A reportagem entrou em contato com a defesa de Paula Lima às 18h15 desta quarta-feira (12). O espaço permanece aberto para manifestação.



