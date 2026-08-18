Polícia Federal prendeu dupla em flagrante com cerca de 100 kg de maconhaDivulgação / Polícia Federal
Os agentes da Delegacia de Repressão a Drogas (DRE) abordaram o veículo que apresentava características suspeitas, na Rodovia BR-101. Durante a fiscalização, a equipe localizou os entorpecentes escondidos atrás de sacas de erva seca com odor característico de alecrim. Criminosos utilizam esse artifício para tentar disfarçar o cheiro da droga e dificultar a detecção.
Os agentes encaminharam os presos, as drogas e o caminhão para a Superintendência Regional da PF no Rio. A dupla foi autuada em flagrante pelo crime de tráfico interestadual de drogas. Depois dos procedimentos, eles serão levado para o sistema prisional do estado, onde permanecerão à disposição da Justiça.
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