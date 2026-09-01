Material apreendido na casa de um dos investigados pelo MPRJ - Reprodução / BDRJ

Material apreendido na casa de um dos investigados pelo MPRJReprodução / BDRJ

Publicado 01/09/2026 09:22

Rio — O Ministério Público do Rio (MPRJ) realizou, na manhã desta terça-feira (1º), uma operação contra um esquema criminoso envolvendo fraudes de licitações na compra de alimentos para as cantinas de presídios do Estado do Rio.

A investigação teve início com a Subsecretaria de Inteligência do Sistema Penitenciário (Ssispen), em conjunto com a Corregedoria da instituição. Então, o relatório foi encaminhado ao MP, que ofereceu denúncia contra os suspeitos.

Em nota, a Secretaria de Estado de Polícia Penal (Seppen) afirmou que "as atividades das cantinas em presídios foram finalizadas em 2024" e "não compactua com quaisquer desvios de conduta e cometimento de crimes praticados por seus servidores".