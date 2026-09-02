Funcionários da Águas do Rio trabalham para consertar o vazamento Carlos Elias Junior/Arquivo Agência O Dia
Reparo em vazamento de água no Maracanã deve ser concluído nesta quarta
Moradores de 19 bairros ainda seguem com o abastecimento interrompido; Serviço será normalizado de forma gradativa após conclusão do serviço
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Força Municipal prende seis suspeitos de roubo em Botafogo
Dois adultos e quatro adolescentes acabaram detidos após vítima reconhecer o grupo
Idosa morre ao ser atropelada por trem em Nova Iguaçu
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Polícia busca integrantes do Comando Vermelho que aterrorizam Magé
Segundo as investigações, moradores são intimidados corriqueiramente por homens armados; alvos também estariam envolvidos em roubos
Museu Nacional prorroga temporada de exposições até outubro
Mostras inéditas já receberam mais de 80 mil visitantes; entrada é gratuita
Operação da PM tem intenso tiroteio no Andaraí
Ação visa combater o tráfico de drogas, conter disputas territoriais de criminosos rivais e realizar a remoção de barricadas na região
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