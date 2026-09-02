Funcionários da Águas do Rio trabalham para consertar o vazamento - Carlos Elias Junior/Arquivo Agência O Dia

Funcionários da Águas do Rio trabalham para consertar o vazamento Carlos Elias Junior/Arquivo Agência O Dia

Publicado 02/09/2026 08:55



Rio - O reparo em uma rede de distribuição de água de grande porte na Avenida Rei Pelé, no Maracanã, Zona Norte, deve ser concluído na noite desta quarta-feira (2), devido à complexidade da intervenção. Ao todo, 19 bairros da região permanecem com o abastecimento suspenso.

Segundo a Águas do Rio, a concessionária realizará, ainda nesta manhã, a substituição de um trecho da tubulação. Após a conclusão dos trabalhos, o fornecimento de água nas áreas afetadas será retomado de forma gradativa.



O vazamento ocorreu na madrugada desta terça-feira (1º), provocando impactos nas seguintes regiões: Andaraí, Botafogo, Catumbi, Copacabana, Cosme Velho, Engenho Novo, Laranjeiras, Leme, Lins de Vasconcelos, Maracanã, Praça da Bandeira, Riachuelo, Rio Comprido, Sampaio, Santa Teresa, São Francisco Xavier, Tijuca, Urca e Vila Isabel.



O incidente ocorreu na altura do Portão 02 do Maracanã. No local, duas faixas estão ocupadas para o trabalho das equipes.