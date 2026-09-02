Público prestigia exposições gratuitas no Museu Nacional - Divulgação / Museu Nacional

Público prestigia exposições gratuitas no Museu NacionalDivulgação / Museu Nacional

Publicado 02/09/2026 07:55 | Atualizado 02/09/2026 17:58

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Vinculado à Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), o Museu irá ampliar o agendamento de visitas escolares e o programa educativo das exposições serão ampliados nas próximas semanas.

O diretor do Museu Nacional/UFRJ, Ronaldo Fernandes, comemora o sucesso da temporada e anuncia novidades para as próximas semanas.

"Os quase 90 mil visitantes demonstram o carinho e o interesse do público carioca pelo Museu Nacional. Diante dessa resposta tão expressiva, fizemos um esforço para estender as exposições até 25 de outubro, garantindo que mais pessoas possam entrar no Museu e vivenciar estas experiências. A resposta do público demonstra o quanto as pessoas desejam estar próximas do Museu Nacional e conhecer os bastidores da nossa instituição. Vamos ampliar nas próximas semanas o programa educativo, realizando mais conversas com especialistas e atividades especiais, além do agendamento de visitas de grupos escolares e de projetos sociais. Em setembro, integraremos a programação nacional da Primavera dos Museus e a Semana de Arte do Rio de Janeiro. Em outubro, vamos nos somar às atividades alusivas ao dia da Ciência e da Tecnologia", informa Ronaldo Fernandes.



A gerente executiva do Projeto Museu Nacional Vive (PMNV), Lucia Bastos, afirma que a extensão das mostras amplia o acesso do público enquanto as obras avançam em outras áreas do prédio.

"A prorrogação é possível porque a principal frente de obras neste momento está no bloco posterior do palácio, restaurando fachadas e coberturas, recuperando alvenarias internas e reconstruindo lajes. Manter essas exposições abertas por mais tempo é também um convite para que mais pessoas possam participar desse processo de reconstrução, incentivando o cuidado e a preservação do nosso patrimônio histórico e cultural", diz a gerente executiva.

Exposições

"Bastidores da Ciência"

Desenvolvida pelas equipes do Museu e do Projeto Museu Nacional Vive, "Bastidores da Ciência" revela a potência criativa e científica da instituição ao apresentar técnicas, processos e práticas que, além do rigor científico, carregam forte dimensão estética.

Da restauração à paleoarte, da modelagem digital à taxidermia, das ilustrações científicas às sofisticadas técnicas de conservação de acervos, a exposição lança luz sobre profissões, conhecimentos e modos de fazer que marcam o cotidiano de um museu de ciências.

Instrumentos musicais produzidos pelo luthier Davi Lopes a partir de madeiras resgatadas do incêndio no Museu também são destaques. Achados arqueológicos e ornamentos históricos restaurados; e um conjunto de acervos científicos doados pelo Museu Sueco de História Natural, apresentado em uma vitrine que celebra o bicentenário das relações Brasil–Suécia.

"Rescaldo das Memórias"

"Rescaldo das Memórias" é uma mostra individual do artista Vik Muniz, composta por fotografias e esculturas desenvolvidas a partir de cinzas e fragmentos de peças resgatadas do palácio. Instalada na sala onde o incêndio de 2018 teve início e na qual é possível observar vigas de aço retorcidas pelo fogo, a exposição propõe reflexões sobre perda, memória e reconstrução, ao mesmo tempo em que reafirma a permanência do Museu e sua capacidade de reinvenção.

Ingressos

Os ingressos para as sessões de cada semana estarão disponíveis a partir das 13h das segundas-feiras.

Aos sábados, serão realizadas visitas em Libras, com tradução para o português, das 13h às 15h. Pessoas com deficiência mental ou intelectual e/ou transtornos do neurodesenvolvimento terão horários exclusivos às sextas-feiras e aos domingos, das 9h às 10h, mas também são bem-vindas em outros dias e horários.

O agendamento de grupos escolares e de projetos sociais deve ser feito pelo e-mail agendamento.exposicao@mn.ufrj.br

Serviço



Exposições temporárias no Museu Nacional/UFRJ: "Bastidores da Ciência" e "Rescaldo das Memórias"

Até 25 de outubro

Dias e horários: Terça a domingo, das 10h às 16h. Última entrada às 15h30.

Entrada: gratuita, com retirada de ingressos pela Sympla.

Local: Museu Nacional/UFRJ – Quinta da Boa Vista, Palácio de São Cristóvão, Rio de Janeiro (RJ).