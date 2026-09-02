Hemorio abastece cerca de 100 unidades em todo o estadoMauricio Bazilio / Divulgação
Com as novas regras, doadores regulares poderão continuar doando sangue mesmo após completar 70 anos, já que o regulamento extinguiu a idade máxima. Antes, mesmo que já tivesse o hábito, só poderia doar até os 69 anos.
A mudança acompanha o aumento da expectativa de vida e o envelhecimento da população brasileira, reconhecendo que pessoas idosas saudáveis podem contribuir para quem precisa de transfusão.
Além da mudança na idade, a nova política reduz o tempo de espera para que pessoas temporariamente impedidas voltem a doar. Quem passou por endoscopia ou utilizou anabolizantes sem prescrição médica, por exemplo, o prazo cai de seis para quatro meses.
No caso de tatuagem, maquiagem definitiva e procedimentos estéticos, como aplicação de botox, preenchimento e microagulhamento, a doação poderá ser realizada após sete dias, desde que realizado em local que cumpra as normas de segurança. Quando essa avaliação não for possível, o prazo será de quatro meses. Para piercing na boca ou na região genital, a doação poderá ser feita quatro meses após a retirada.
O Hemorio já havia adotado anteriormente a testagem para malária, que se torna obrigatória para todo o Brasil a partir de outubro, e a identificação dos hemocomponentes com um código de barras.
Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES), a nova política pode ampliar o número de doações de sangue no Rio e beneficiar a rede pública. O Hemorio abastece cerca de 100 unidades em todo o estado.
Cada doação de sangue pode salvar até quatro vidas. O número ideal de doadores é de cerca de 400 por dia, o que dá aproximadamente 146 mil por ano. Em 2025, foram coletadas 96 mil bolsas. Este ano, já foram mais de 63 mil.
Não é necessário estar em jejum. Recomenda-se apenas evitar alimentos gordurosos nas quatro horas anteriores à doação e não consumir bebidas alcoólicas nas 12 horas que antecedem. Gestantes, mulheres em período de amamentação e usuários de drogas não podem doar sangue.
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