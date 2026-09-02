Hemorio abastece cerca de 100 unidades em todo o estadoMauricio Bazilio / Divulgação

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Manuella Viegas
Rio - O Hemorio vai adotar as novas regras para doação de sangue, definidas pelo Ministério da Saúde, a partir de 2 de outubro. Após a data, quem já é doador regular não terá mais limite de idade e o tempo de espera após tatuagens ou procedimentos estéticos também será reduzido.

Com as novas regras, doadores regulares poderão continuar doando sangue mesmo após completar 70 anos, já que o regulamento extinguiu a idade máxima. Antes, mesmo que já tivesse o hábito, só poderia doar até os 69 anos.
A parir de outubro, a doação pode acontecer se a pessoa se mantiver saudável, e for considerada apta na avaliação clínica realizada pelo serviço de hemoterapia, e respeite os intervalos e a frequência definidos para essa faixa etária.

A mudança acompanha o aumento da expectativa de vida e o envelhecimento da população brasileira, reconhecendo que pessoas idosas saudáveis podem contribuir para quem precisa de transfusão.

Além da mudança na idade, a nova política reduz o tempo de espera para que pessoas temporariamente impedidas voltem a doar. Quem passou por endoscopia ou utilizou anabolizantes sem prescrição médica, por exemplo, o prazo cai de seis para quatro meses.

No caso de tatuagem, maquiagem definitiva e procedimentos estéticos, como aplicação de botox, preenchimento e microagulhamento, a doação poderá ser realizada após sete dias, desde que realizado em local que cumpra as normas de segurança. Quando essa avaliação não for possível, o prazo será de quatro meses. Para piercing na boca ou na região genital, a doação poderá ser feita quatro meses após a retirada.

O Hemorio já havia adotado anteriormente a testagem para malária, que se torna obrigatória para todo o Brasil a partir de outubro, e a identificação dos hemocomponentes com um código de barras.

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES), a nova política pode ampliar o número de doações de sangue no Rio e beneficiar a rede pública. O Hemorio abastece cerca de 100 unidades em todo o estado.

Cada doação de sangue pode salvar até quatro vidas. O número ideal de doadores é de cerca de 400 por dia, o que dá aproximadamente 146 mil por ano. Em 2025, foram coletadas 96 mil bolsas. Este ano, já foram mais de 63 mil.
Até que as novas regras entrem em vigor, podem doar sangue pessoas entre 16 e 69 anos, com peso mínimo de 50 kg, em boas condições de saúde e portando documento oficial de identificação com foto. Jovens de 16 e 17 anos precisam apresentar autorização dos pais ou responsáveis legais, além de um documento de identificação do responsável. O formulário de autorização está disponível no site do Hemorio.

Não é necessário estar em jejum. Recomenda-se apenas evitar alimentos gordurosos nas quatro horas anteriores à doação e não consumir bebidas alcoólicas nas 12 horas que antecedem. Gestantes, mulheres em período de amamentação e usuários de drogas não podem doar sangue.