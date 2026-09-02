Hemorio abastece cerca de 100 unidades em todo o estado - Mauricio Bazilio / Divulgação

Hemorio abastece cerca de 100 unidades em todo o estadoMauricio Bazilio / Divulgação

Publicado 02/09/2026 11:39 | Atualizado 02/09/2026 11:39





Com as novas regras, doadores regulares poderão continuar doando sangue mesmo após completar 70 anos, já que o regulamento extinguiu a idade máxima. Antes, mesmo que já tivesse o hábito, só poderia doar até os 69 anos. Rio - O Hemorio vai adotar as novas regras para doação de sangue , definidas pelo Ministério da Saúde, a partir de 2 de outubro. Após a data, quem já é doador regular não terá mais limite de idade e o tempo de espera após tatuagens ou procedimentos estéticos também será reduzido.Com as novas regras, doadores regulares poderão continuar doando sangue mesmo após completar 70 anos, já que o regulamento extinguiu a idade máxima. Antes, mesmo que já tivesse o hábito, só poderia doar até os 69 anos.

A parir de outubro, a doação pode acontecer se a pessoa se mantiver saudável, e for considerada apta na avaliação clínica realizada pelo serviço de hemoterapia, e respeite os intervalos e a frequência definidos para essa faixa etária.



A mudança acompanha o aumento da expectativa de vida e o envelhecimento da população brasileira, reconhecendo que pessoas idosas saudáveis podem contribuir para quem precisa de transfusão.



Além da mudança na idade, a nova política reduz o tempo de espera para que pessoas temporariamente impedidas voltem a doar. Quem passou por endoscopia ou utilizou anabolizantes sem prescrição médica, por exemplo, o prazo cai de seis para quatro meses.



No caso de tatuagem, maquiagem definitiva e procedimentos estéticos, como aplicação de botox, preenchimento e microagulhamento, a doação poderá ser realizada após sete dias, desde que realizado em local que cumpra as normas de segurança. Quando essa avaliação não for possível, o prazo será de quatro meses. Para piercing na boca ou na região genital, a doação poderá ser feita quatro meses após a retirada.



O Hemorio já havia adotado anteriormente a testagem para malária, que se torna obrigatória para todo o Brasil a partir de outubro, e a identificação dos hemocomponentes com um código de barras.



Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES), a nova política pode ampliar o número de doações de sangue no Rio e beneficiar a rede pública. O Hemorio abastece cerca de 100 unidades em todo o estado.



Cada doação de sangue pode salvar até quatro vidas. O número ideal de doadores é de cerca de 400 por dia, o que dá aproximadamente 146 mil por ano. Em 2025, foram coletadas 96 mil bolsas. Este ano, já foram mais de 63 mil.