Moradora de Itaperuna é a mulher mais velha do BrasilReprodução
O geriatra Juair de Abreu Pereira, que cuida da idosa, vem juntando documentos para comprovar a marca e abrir caminho para que ela seja também reconhecida pelo Guinness Book como a pessoa mais velha do mundo. O título atualmente é da britânica Ethel Caterham, de 117 anos.
O processo de reconhecimento considerou documentos oficiais brasileiros, entre eles a certidão de nascimento, emitida pelo Ofício Único de Porciúncula/RJ, que registra a data de nascimento de Deolira em 10 de março de 1905, às 10h, filha de Ana Cândida da Silva. O documento também informa que o registro civil foi lavrado em 11 de janeiro de 1977.
Nascida em 10 de março de 1905, em Porciúncula, no Noroeste do estado do Rio, Deolira veio ao mundo antes da invenção da televisão.
Segundo o RankBrasil, o geriatra Juair teve papel fundamental na longevidade de Deolira. "Além do cuidado com a saúde de Deolira, o Dr. Juair colaborou na busca por informações e documentos que pudessem reforçar a trajetória da recordista", afirmou o RankBrasil.
"Para o RankBrasil, o reconhecimento de Deolira Glicéria Pedro da Silva não se resume a uma contagem de anos. Um recorde de longevidade carrega uma dimensão humana muito maior. Ele envolve história, documentação, família, cuidado, memória e respeito aos idosos. Valorizar Deolira é também valorizar a pessoa idosa no Brasil. Cada idoso carrega experiências, lembranças, ensinamentos e contribuições que ajudam a formar a identidade de famílias, cidades e do próprio país. Em uma sociedade que muitas vezes esquece seus mais velhos, sua história convida à admiração, ao cuidado e ao reconhecimento", concluiu a empresa.
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