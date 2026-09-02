Lixos encontrados em local do incêndio que interditou acesso ao Túnel Noel Rosa - Carlos Elias Junior

Lixos encontrados em local do incêndio que interditou acesso ao Túnel Noel RosaCarlos Elias Junior

Publicado 02/09/2026 09:39

Rio - Um incêndio sob o viaduto que dá acesso ao Túnel Noel Rosa, na Zona Norte, na manhã desta quarta-feira (2), causou grandes nuvens de fumaça e interrompeu o fluxo de veículos. A via, uma das mais movimentadas da região, precisou ser interditada no sentido Vila Isabel.

fotogaleria Em imagens é possível ver a proporção das chamas. O fogo teve início em um terreno próximo à Rua São Paulo, que passa sobre a Avenida Marechal Rondon e a Rua 24 de Maio e chega até o túnel.

Na região, agentes da Secretaria de Ordem Pública (Seop), integrados às forças de segurança do Governo do Estado, concessionárias de serviços e outros órgãos municipais realizavam uma operação em ferros-velhos. A ação faz parte do Núcleo Integrado de Combate a Furtos e Receptação de Cabos.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, equipes seguem atuando na região. Apesar da intensidade, não houve feridos.

Uma equipe do DIA esteve no local e constatou grande quantidade de madeiras, papelões e lixos em geral. Segundo relatos de pedestres, a região é muita usada por pessoas em situação de rua e usuários de drogas. O espaço também funcionava como uma espécie de garagem e depósito de carros.

O incêndio teria sido causado em represália à ação da Seop. Na mesma região, do outro lado da rua, os agentes demoliram um espaço público que estava sendo utilizado ilegalmente como ferro-velho. Também participaram a Comlurb, a subprefeitura da Zona Norte, além das concessionárias Light e Águas do Rio.



"A Prefeitura do Rio e o Governo do Estado estão integrados, com muita inteligência, para dar um basta no furto de equipamentos, que tanto causam transtorno para a Cidade. O combate vai além daqueles que estão roubando esses itens, ele também foca no receptador, para desestruturar essa cadeia logística criminosa", disse o secretário municipal de Ordem Pública, Marcus Belchior.

A operação, que teve início por volta das 7h30, apreendeu entulhos, incluindo cabos, que ainda serão analisados para entender sua origem, uma prensa hidráulica, um macaco para carros, além de materiais recicláveis, que serão encaminhados para depósitos para seu catalogação.

"A região do Grande Méier vem sofrendo com o furto de cabos, problema que afeta não só o trânsito, mas toda a população. Não há manutenção que dê jeito nisso enquanto ferros-velhos clandestinos estiverem abertos para receptação ilegal. Ações como essas enfraquecem uma rede criminosa que causa prejuízo de milhões aos cofres públicos", destacou o subprefeito da Zona Norte II, Douglas Araújo.

Interdição



Segundo o Centro de Operações, o Viaduto Engenheiro Armando Coelho de Freitas permanece interditado. No Jacaré, há bloqueios a partir da Rua Lino Teixeira.

O acesso à Rua São Paulo, no sentido Avenida Marechal Rondon, também está fechado. O desvio de trânsito acontece para a Rua Antônio de Pádua.