Sede do Tribunal de Justiça do Rio, no CentroErica Martin / Arquivo O Dia
Unidades do Tribunal de Justiça abrem vagas para programa de voluntariado
Serviço é destinado para pessoas com mais de18 anos, incluindo estudantes, profissionais já graduados e servidores aposentados
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PM instala base do Bope em área de mata na Muzema
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Ação combate uso de celulares e drogas em presídio com chefes do TCP
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Evento reúne exposições, festivais, espetáculos e festas em 120 espaços culturais entre os dias 16 e 27 de setembro
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