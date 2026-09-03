Sede do Tribunal de Justiça do Rio, no Centro - Erica Martin / Arquivo O Dia

Sede do Tribunal de Justiça do Rio, no CentroErica Martin / Arquivo O Dia

Publicado 03/09/2026 10:10

Rio - O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) está com inscrições abertas para o programa de voluntariado, que oferece a oportunidade de colaborar em atividades de apoio nas unidades judiciais e administrativas da instituição. O programa é destinado a pessoas com mais de 18 anos, incluindo estudantes do ensino superior, profissionais graduados e servidores aposentados do TJRJ. As inscrições ficam abertas conforme a disponibilidade das unidades e não há um número fixo de vagas.

A inscrição deverá ser feita pelo site do TJRJ , com a indicação da unidade desejada. Quem não tiver preferência por um setor também pode entrar em contato pelo mesmo endereço eletrônico. Nesse caso, a Divisão de Inclusão Social (Diiso) verificará a disponibilidade em unidades que tenham solicitado o apoio de voluntários.

A participação é gratuita, não gera vínculo empregatício e não prevê remuneração. A carga horária será definida de comum acordo entre o voluntário e a unidade onde as atividades serão realizadas. Ao término do período de atuação, será emitido certificado de participação.