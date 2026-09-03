Criança foi socorrida para UPA de QueimadosGoogle Street View
De acordo com a Polícia Militar, equipes do 24º BPM (Queimados) realizavam policiamento pelas imediações quando criminosos armados atiraram contra os agentes. Logo em seguida, os bandidos fugiram em direção a uma área de mata.
O comando da unidade soube apenas depois que uma menina deu entrada ferida na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Queimados. Nas redes sociais, a irmã da vítima comentou que a criança já recebeu alta. “Graças a Deus, está tudo bem”, disse.
Os policiais também realizaram buscas na região e apreenderam 325 pedras de crack, 136 pinos de cocaína e 96 trouxinhas de maconha.
A ocorrência está a cargo da 55ª DP (Queimados).
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