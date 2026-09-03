Evento foi inspirado em outros que acontecem pelo mundo - Divulgação

Evento foi inspirado em outros que acontecem pelo mundoDivulgação

Publicado 03/09/2026 08:19

Rio - A primeira edição da Semana de Arte do Rio acontecerá entre os dias 16 e 27 de setembro e contará com mais de mil horas de programação gratuita em 120 museus e espaços culturais da cidade. Confira a programação completa do evento.





A programação terá exposições de arte, festivais de música, espetáculos de teatro e dança e festas noturnas, além do Circuito de Ateliês, que busca aproximar o público do processo de criação dos artistas.



Segundo a Prefeitura, "a Semana é uma estratégia para ocupar os espaços culturais da cidade e unir turismo, arte e desenvolvimento econômico".



O evento foi inspirado em outros que acontecem pelo mundo, como o Festival Internacional Teatro a Mil, no Chile; o Festival de Edimburgo, na Escócia; e a Fête de la Musique, em Paris. LEIA MAIS! Aos 121 anos, moradora do RJ é reconhecida como a mais velha do Brasil A programação terá exposições de arte, festivais de música, espetáculos de teatro e dança e festas noturnas, além do Circuito de Ateliês, que busca aproximar o público do processo de criação dos artistas.Segundo a Prefeitura, "a Semana é uma estratégia para ocupar os espaços culturais da cidade e unir turismo, arte e desenvolvimento econômico".O evento foi inspirado em outros que acontecem pelo mundo, como o Festival Internacional Teatro a Mil, no Chile; o Festival de Edimburgo, na Escócia; e a Fête de la Musique, em Paris.

De acordo com o Gerente de Festivais da Secretaria Municipal de Cultura, Luiz Fernando Pinto, a iniciativa busca integrar os diversos setores da cena carioca.



“A Semana de Arte do Rio nasce da compreensão de que a cultura ganha mais força quando trabalhamos de forma integrada. Ao reunir festivais, instituições, equipamentos culturais e artistas em uma programação ampla e diversa, a Prefeitura expande o acesso da população às artes e potencializa a riqueza cultural que já existe na cidade. Ter quase 90% das atividades gratuitas é uma demonstração concreta do nosso compromisso com a democratização da cultura e com a ocupação qualificada dos espaços públicos. Mais do que uma agenda de eventos, esta é uma ação continuada de fortalecimento do nosso ecossistema cultural, que conecta cultura, turismo, desenvolvimento econômico e urbanismo e reafirma o Rio de Janeiro como uma das grandes capitais das artes”, afirmou o gestor.

Confira a programação:

15/09 (terça-feira)

- Abertura da edição comemorativa de 35 anos da CasaCor, no Edifício Aliança da Bahia.

16/09 (quarta-feira)

- Espetáculo {FÉ}STA, na Caixa Cultural, no Teatro Nelson Rodrigues;

- Estreia do Festival Internacional de Intercâmbio de Linguagens, o Fil Festival, no CCBB;

- Abertura da ArtRio, na Marina da Glória;

- Abertura do RunWay, no Museu de Arte do Rio;

- Exposição "Dançar Diante da Lua", na Casa Brasil;

- Exposição "Mulheres Abolicionistas", no MNBA.

17/09 (quinta-feira)

- Festival Panorama: "Encantado", da Cia. Lia Rodrigues, no Teatro Carlos Gomes;

- Circuito de Ateliês do Centro;

- Festival Rio Cello: Igreja Nossa Senhora da Lapa dos Mercadores (Rua do Ouvidor);

18/09 (sexta-feira)

- Espetáculo "Senhora dos Afogados", do Teatro Oficina, no Galpão Ação da Cidadania, na Gamboa;

- Festa Brasileira e Boi de Parintins, no Crab, na Praça Tiradentes;

- Festival de Teatro Amir Haddad: show de Fafá de Belém, nos Arcos da Lapa;

- Projeto Parada Samba, no Palácio Capanema;

- Abertura do Festival Internacional de Circo;

- Festival Rio Cello, no Theatro Municipal;

- Abertura da "Arte de Portas Abertas", na Lapa e em Santa Teresa.

19/09 (sábado)

- Projeto Aquarius: Emicida, Leci Brandão e OSB, na Praça Mauá;

- Bourbon Festival, na Praça Quinze;

- Festival Amir Haddad: show de Zezé Motta, nos Arcos da Lapa;

- Abertura do Mimo Festival, no Circo Voador;

- Festival Rio Cello, na Igreja da Santa Cruz dos Militares.

20/09 (domingo)

- Espetáculo "A Divina Comédia", da Cia de Dança Regina Miranda, no Rio Scenarium;

- Festival Sotaque Carregado, na Praça Quinze;

- Mimo Festival, no Circo Voador;

- Festival Internacional de Harpas, no Museu da Justiça;

- Roda de samba Terreiro de Crioulo, no Palácio Capanema.

21/09 (segunda-feira)

- Abertura do Festival Lapa Jazz, da Fundição Progresso, na Lapa;

- Abertura do Encontro de Cinema Negro Zózimo Bulbul, no CCJF.

22/09 (terça-feira)

- 40 anos da Cia. das Letras, no Teatro Carlos Gomes;

- Festival Internacional de Harpas, no Real Gabinete Português de Leitura.

23/09 (quarta-feira)

- Abertura da Festa Literária das Periferias (Flup) com a imortal da ABL Ana Maria Gonçalves e a escritora Djamila Ribeiro, no Teatro Carlos Gomes e na Praça Tiradentes;

24/09 (quinta-feira)

- Abertura de novas exposições no Paço Imperial;

25/09 (sexta-feira)

- Flup, com Flávia Oliveira, Isabela Reis e Rosana Paulino, no Teatro Carlos Gomes e na Praça Tiradentes;

- Festival TOCA: às 20h, Soul de Brasileiro, com seu novo show "Sou", inédito em palco aberto; intervalo com DJ Tamy; às 21h30: Larissa Luz com "Desmonte", pela primeira vez no Rio;

- 21h30: Larissa Luz lança seu novo trabalho, ‘Desmonte, pela 1ª vez no Rio;

- Circuito de Festas (Batekoo e Xêpa, entre outras).

26/09 (sábado)

- Feira de Gastronomia Preta, no Terreirão do Samba, na Cidade Nova;

- Flup, com Gilberto Gil, Duquesa e Miriam Leitão, no Teatro Carlos Gomes e na Praça Tiradentes;

- Festival TOCA: às 20h, espetáculo inédito em homenagem a Moacir Santos, com a OPES e participação especial de Fabiana Cozza e Marcos Sacramento; às 21h30, Hamilton de Holanda Trio, com seu novo show, "Nova", inédito em palco aberto;

- Show de Jorge Aragão, no Palácio Capanema.

27/09 (domingo)

- Festival "Eu Prefiro Ser, uma homenagem a Ney Matogrosso", na Lapa.