Rio - Uma gambá e quatro filhotes foram resgatados no estacionamento de uma loja em Tanguá, na Região Metropolitana, nesta sexta-feira (4). A mãe havia acabado de dar à luz quando foi encontrada no local.
Acionados pela responsável pelo estabelecimento comercial, agentes do Segurança Presente foram ao endereço e, com o devido cuidado para preservar a integridade dos mamíferos, conseguiram retirar a fêmea e a ninhada.
Após a captura, os policiais acionaram a Defesa Civil, que enviou uma equipe para receber a família e realizar os procedimentos necessários. O órgão ficou responsável por garantir a segurança dos animais e possibilitar o retorno deles ao habitat natural.
*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Raphael Perucci
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