Armas, granadas e drogas foram apreendidas Divulgação

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Ana Fernanda Freire
Rio - A Polícia Militar prendeu, neste sábado (5), três criminosos envolvidos em disputas territoriais no bairro Bom Pastor, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Com eles, os agentes apreenderam dois fuzis, uma pistola, duas granadas e drogas.
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Segundo a corporação, agentes do 39ºBPM (Belford Roxo) foram acionados para verificar uma informação levantada pelo serviço de inteligência da unidade sobre a intenção de um ataque à facção rival na comunidade Gogó da Ema.
A região é dominada pelo Terceiro Comando Puro (TCP) e sofre constantes invasões do Comando Vermelho (CV). A ocorrência está a cargo da 54ª DP (Belford Roxo).