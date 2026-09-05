Armas, granadas e drogas foram apreendidas - Divulgação

Armas, granadas e drogas foram apreendidas Divulgação

Publicado 05/09/2026 10:11 | Atualizado 05/09/2026 10:22

Rio - A Polícia Militar prendeu, neste sábado (5), três criminosos envolvidos em disputas territoriais no bairro Bom Pastor, em Belford Roxo , na Baixada Fluminense. Com eles, os agentes apreenderam dois fuzis, uma pistola, duas granadas e drogas.

Segundo a corporação, agentes do 39ºBPM (Belford Roxo) foram acionados para verificar uma informação levantada pelo serviço de inteligência da unidade sobre a intenção de um ataque à facção rival na comunidade Gogó da Ema.

A região é dominada pelo Terceiro Comando Puro (TCP) e sofre constantes invasões do Comando Vermelho (CV). A ocorrência está a cargo da 54ª DP (Belford Roxo).

