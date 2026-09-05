Armas, granadas e drogas foram apreendidas Divulgação
Bandidos envolvidos em disputa territorial são presos em Belford Roxo
Com eles, foram apreendidos dois fuzis, uma pistola, duas granadas e drogas; Grupo pretendia ataque a comunidade Gogó da Ema
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Dois adolescentes são apreendidos com réplicas de armas no Centro do Rio
Os jovens estavam em uma bicicleta e tentaram fugir durante abordagem na Avenida Presidente Vargas
Homem que se passava por funcionário da Prefeitura de Itaguaí é preso
Suspeito foi detido em flagrante em uma agência bancária ao tentar conseguir empréstimo consignado com documentos falsos
PM de folga reage a tentativa de assalto e mata suspeito no Recreio
Leandro Cavalcante, de 22 anos, usava uma arma falsa e foi localizado sem vida após tentar fugir de moto
PMs trocam tiros com criminosos em Vigário Geral
Na ação, agentes apreenderam uma pistola 9mm, granada, rádios e grande quantidade de drogas; Bandidos conseguiram fugir
Campo Grande ganha vias revitalizadas e novo acesso ao túnel
Intervenções em 2,5 quilômetros incluem ciclovia, drenagem, calçadas renovadas e reorganização do trânsito na Zona Oeste
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