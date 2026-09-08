Candidato William Siri, do PSOL participou de sabatina promovida por O Dia e Fecomércio RJ nesta terça-feira (8) Carlos Elias Junior / Agência O Dia
O Dia e Fecomércio RJ: Confira sabatina com candidato William Siri
Vereador do PSOL abriu série de entrevistas, nesta terça-feira (8). Iniciativa conta com a parceria institucional da Firjan e da ACRJ
PF prende homem com ampolas de remédios para emagrecer no Galeão
Passageiro, que havia trazido os medicamentos do Paraguai, aguardava conexão para o Espírito Santo quando foi abordado pelos agentes
Polícias prendem criminosos com celulares furtados no Rock in Rio
Homens foram localizados ao chegarem em São Paulo, na noite desta segunda-feira (7), após embarcar em um ônibus na capital fluminense
PM faz operação contra roubos nos complexos do Chapadão e da Pedreira
Ação busca recuperar veículos, localizar materiais ilícitos e remover estruturas que bloqueiam vias da comunidade
Rio retorna ao Estágio 1 após primeiro fim de semana do Rock in Rio
Núcleos de chuva que atuavam na cidade também reduziram; tempo, porém, deve permanecer instável ao longo da semana do carioca
Suspeito de matar homem a facadas por dívida de R$ 20 é preso
Bruno Carlos Gama da Silva, de 39 anos, ainda teria esfaqueado uma segunda pessoa para assegurar a impunidade do homicídio cometido
Ataque a tiros deixa dois mortos e feridos em campo de futebol
Disparos ocorreram em Austin, Nova Iguaçu, na noite desta segunda (7); caso foi registrado na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense
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