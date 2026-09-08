Candidato William Siri, do PSOL participou de sabatina promovida por O Dia e Fecomércio RJ nesta terça-feira (8) - Carlos Elias Junior / Agência O Dia

Candidato William Siri, do PSOL participou de sabatina promovida por O Dia e Fecomércio RJ nesta terça-feira (8) Carlos Elias Junior / Agência O Dia

Publicado 08/09/2026 10:18 | Atualizado 08/09/2026 13:02

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