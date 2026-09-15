Doses contra a variante LP.8.1 estão disponíveis em 242 postos - Carlos Elias Junior

Doses contra a variante LP.8.1 estão disponíveis em 242 postosCarlos Elias Junior

Publicado 15/09/2026 15:47





Entre as condições prioritárias estão diabetes mellitus, síndrome de Down, obesidade mórbida e doenças renais, neurológicas ou hepáticas crônicas, além de outras enfermidades previstas nos critérios do Ministério da Saúde.



A imunização continua disponível para idosos a partir de 60 anos, grupo já contemplado na fase anterior. Gestantes, puérperas, pessoas imunocomprometidas e pacientes com deficiência permanente também seguem aptos a receber a dose.



Trabalhadores da saúde e pessoas com comorbidades passam a ter acesso, a partir desta quarta-feira (16), à vacina atualizada contra a covid-19 na cidade do Rio de Janeiro. O imunizante é adaptado à variante LP.8.1 e estará disponível nas unidades municipais para os grupos incluídos nesta nova etapa da campanha.Entre as condições prioritárias estão diabetes mellitus, síndrome de Down, obesidade mórbida e doenças renais, neurológicas ou hepáticas crônicas, além de outras enfermidades previstas nos critérios do Ministério da Saúde.A imunização continua disponível para idosos a partir de 60 anos, grupo já contemplado na fase anterior. Gestantes, puérperas, pessoas imunocomprometidas e pacientes com deficiência permanente também seguem aptos a receber a dose.

Quem tem direito





Além das condições citadas, o público com comorbidades inclui pacientes com pneumopatias crônicas graves, hipertensão arterial resistente ou em estágios avançados, insuficiência cardíaca e diferentes tipos de cardiopatias (isquêmicas, valvares, congênitas em adultos, miocardiopatias e pericardiopatias).



Também estão contempladas pessoas com doenças da aorta e dos grandes vasos, arritmias cardíacas, próteses valvares, dispositivos cardíacos implantados, distrofias musculares, hemoglobinopatias, disfunções esplênicas graves e outras trissomias.



Os critérios de enquadramento seguem a classificação técnica definida pelo Ministério da Saúde.





Onde se vacinar









O imunizante também é aplicado nos Super Centros Cariocas de Vacinação. A unidade de Botafogo funciona diariamente, das 8h às 22h. Há ainda postos de atendimento no ParkShoppingCampoGrande, na Zona Oeste (segundo o horário do shopping), e no Shopping Nova América, na Zona Norte.



Para vacinar-se, basta apresentar um documento de identidade e, se houver, a caderneta de vacinação.



A Secretaria Municipal de Saúde reforça que a imunização é a principal medida de prevenção contra formas graves da covid-19, reduzindo de forma expressiva o risco de internações e mortes. Para consultar a unidade mais próxima, o cidadão pode acessar o portal A vacina atualizada para adultos está disponível nas 242 unidades de Atenção Primária do município, entre Clínicas da Família e Centros Municipais de Saúde.O imunizante também é aplicado nos Super Centros Cariocas de Vacinação. A unidade de Botafogo funciona diariamente, das 8h às 22h. Há ainda postos de atendimento no ParkShoppingCampoGrande, na Zona Oeste (segundo o horário do shopping), e no Shopping Nova América, na Zona Norte.Para vacinar-se, basta apresentar um documento de identidade e, se houver, a caderneta de vacinação.A Secretaria Municipal de Saúde reforça que a imunização é a principal medida de prevenção contra formas graves da covid-19, reduzindo de forma expressiva o risco de internações e mortes. Para consultar a unidade mais próxima, o cidadão pode acessar o portal Onde Ser Atendido, da Prefeitura do Rio.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral