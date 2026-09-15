Doses contra a variante LP.8.1 estão disponíveis em 242 postosCarlos Elias Junior
Entre as condições prioritárias estão diabetes mellitus, síndrome de Down, obesidade mórbida e doenças renais, neurológicas ou hepáticas crônicas, além de outras enfermidades previstas nos critérios do Ministério da Saúde.
A imunização continua disponível para idosos a partir de 60 anos, grupo já contemplado na fase anterior. Gestantes, puérperas, pessoas imunocomprometidas e pacientes com deficiência permanente também seguem aptos a receber a dose.
Quem tem direito
Também estão contempladas pessoas com doenças da aorta e dos grandes vasos, arritmias cardíacas, próteses valvares, dispositivos cardíacos implantados, distrofias musculares, hemoglobinopatias, disfunções esplênicas graves e outras trissomias.
Os critérios de enquadramento seguem a classificação técnica definida pelo Ministério da Saúde.
Onde se vacinar
O imunizante também é aplicado nos Super Centros Cariocas de Vacinação. A unidade de Botafogo funciona diariamente, das 8h às 22h. Há ainda postos de atendimento no ParkShoppingCampoGrande, na Zona Oeste (segundo o horário do shopping), e no Shopping Nova América, na Zona Norte.
Para vacinar-se, basta apresentar um documento de identidade e, se houver, a caderneta de vacinação.
A Secretaria Municipal de Saúde reforça que a imunização é a principal medida de prevenção contra formas graves da covid-19, reduzindo de forma expressiva o risco de internações e mortes. Para consultar a unidade mais próxima, o cidadão pode acessar o portal Onde Ser Atendido, da Prefeitura do Rio.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.