Projeto é voltado para pessoas com 60 anos ou mais - Divulgação / Segurança Presente

Projeto é voltado para pessoas com 60 anos ou maisDivulgação / Segurança Presente

Publicado 15/09/2026 16:53

Os idosos de Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, vão ganhar uma opção gratuita de atividades físicas a partir desta quarta-feira (16). Afinal de contas, a data marca o início do projeto Segurança Presente em Movimento, que promove a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida para pessoas acima de 60 anos de idade. O encontro acontecerá no Colégio Estadual Professora Jeannette de Souza Coelho Mannarino, às 10h.