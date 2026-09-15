Projeto é voltado para pessoas com 60 anos ou maisDivulgação / Segurança Presente
O projeto vai oferecer aulas gratuitas e orientadas de atividade física. O encontro tem o objetivo de estimular hábitos mais saudáveis, além de contribuir para a mobilidade, autonomia e convivência social dos participantes, que muitas vezes pela idade tendem a se movimentar cada vez menos.
Segundo a corporação, as atividades serão ministradas por agentes civis do Segurança Presente que possuam registro profissional no Conselho Regional de Educação Física (CREF).
A base de Campo Grande é a primeira a receber o projeto. Ela vai funcionar como um modelo para a iniciativa, como um projeto-piloto. A intenção é que, a partir da experiência e dos resultados obtidos, o Segurança Presente em Movimento seja incorporado gradualmente às atividades das demais bases espalhadas pelo estado do Rio de Janeiro.
Além dos benefícios relacionados à atividade física, a iniciativa busca aproximar e fortalecer o elo entre os agentes e a comunidade. Neste caso, o esporte e a convivência são utilizados como ferramentas de integração e promoção da qualidade de vida.
O projeto é destinado para pessoas com 60 anos ou mais que estejam inseridas na comunidade local e tenham interesse na prática regular de atividade física. Ainda não há informações sobre quais esportes ou tipos de exercícios serão disponibilizadas para os participantes da iniciativa.
Serviço
Segurança Presente em Movimento
Data: 16 de setembro de 2026
Horário: 10h
Local: Colégio Estadual Professora Jeannette de Souza Coelho Mannarino
Público-alvo: Pessoas com 60 anos ou mais
Participação: Gratuita
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.