Drogas, 18 pés de maconha e uma pistola foram apreendidos Divulgação PMRJ
O trabalho mobilizou policiais do Batalhão de Ações com Cães (BAC), com auxílio dos cães farejadores Hulk e Ira. Durante o patrulhamento, por volta das 9h30, os agentes localizaram grande quantidade de entorpecentes, munições e outros itens em um imóvel abandonado na Rua E.
Entre os entorpecentes recolhidos estavam diferentes tipos e volumes de cocaína em pó, maconha, skank, “flor gringa”, ecstasy (“balinha”) e dois frascos de lança-perfume. A equipe também recolheu 29 munições de calibre .44 e três de calibre .32.
Segundo a PM, os materiais localizados nesse primeiro ponto somam o equivalente a R$ 82.660 em prejuízo aos criminosos.
Pistola foi encontrada em outro ponto
Além do armamento, os agentes apreenderam dois carregadores e 19 munições do mesmo calibre. A apreensão nesse segundo local gerou impacto de R$ 16.952, de acordo com a corporação.
A ocorrência seguiu para registro na 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes), para onde o material acabou transportado.
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