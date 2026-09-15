Drogas, 18 pés de maconha e uma pistola foram apreendidos - Divulgação PMRJ

Drogas, 18 pés de maconha e uma pistola foram apreendidos Divulgação PMRJ

Publicado 15/09/2026 16:37





O trabalho mobilizou policiais do Batalhão de Ações com Cães (BAC), com auxílio dos cães farejadores Hulk e Ira. Durante o patrulhamento, por volta das 9h30, os agentes localizaram grande quantidade de entorpecentes, munições e outros itens em um imóvel abandonado na Rua E.



Entre os entorpecentes recolhidos estavam diferentes tipos e volumes de cocaína em pó, maconha, skank, “flor gringa”, ecstasy (“balinha”) e dois frascos de lança-perfume. A equipe também recolheu 29 munições de calibre .44 e três de calibre .32.



Segundo a PM, os materiais localizados nesse primeiro ponto somam o equivalente a R$ 82.660 em prejuízo aos criminosos.



Uma operação da Polícia Militar apreendeu 18 pés de maconha na Comunidade César Maia, na Zona Sudoeste do Rio, nesta terça-feira (15). Segundo a corporação, o material representa um prejuízo estimado em R$ 99.612 ao tráfico de drogas. A ação terminou sem prisões.O trabalho mobilizou policiais do Batalhão de Ações com Cães (BAC), com auxílio dos cães farejadores Hulk e Ira. Durante o patrulhamento, por volta das 9h30, os agentes localizaram grande quantidade de entorpecentes, munições e outros itens em um imóvel abandonado na Rua E.Entre os entorpecentes recolhidos estavam diferentes tipos e volumes de cocaína em pó, maconha, skank, “flor gringa”, ecstasy (“balinha”) e dois frascos de lança-perfume. A equipe também recolheu 29 munições de calibre .44 e três de calibre .32.Segundo a PM, os materiais localizados nesse primeiro ponto somam o equivalente a R$ 82.660 em prejuízo aos criminosos.

Pistola foi encontrada em outro ponto





Na sequência do patrulhamento, por volta das 12h30, os policiais avançaram para outro trecho da comunidade, na Rua F. Novamente com o faro dos cães Hulk e Ira, a equipe achou uma pistola IMBEL calibre 9mm em uma construção com sinais de abandono.



Além do armamento, os agentes apreenderam dois carregadores e 19 munições do mesmo calibre. A apreensão nesse segundo local gerou impacto de R$ 16.952, de acordo com a corporação.



A ocorrência seguiu para registro na 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes), para onde o material acabou transportado.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral