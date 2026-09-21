Operação Illicitus retirou celulares e 20 kg de drogas de dentro dos presídios do estado do Rio - Divulgação / Seppen

Operação Illicitus retirou celulares e 20 kg de drogas de dentro dos presídios do estado do RioDivulgação / Seppen

Publicado 21/09/2026 11:35





Além dos celulares e das drogas, os agentes encontraram carregadores, modems e roteadores. Na última semana, as equipes também apreenderam uma antena Starlink, terminal que se conecta diretamente a satélites para captar sinal de internet de alta velocidade.



De acordo com a Seppen, 12 visitantes foram presos tentando ingressar com materiais proibidos em presídios e dois policiais penais envolvidos no esquema foram flagrados.



“A Seppen reconhece que é inquestionável que um aparelho de telefone em unidade prisional é objeto de crime e, para o enfrentamento às facções e à entrada e circulação de ilícitos, vem atuando com rigor nas fiscalizações. As ações são auxiliadas por equipamentos tecnológicos. A Polícia Penal reitera a importância da repressão às ilegalidades nos estabelecimentos prisionais para o enfraquecimento do crime organizado, em prol da segurança da população, e reforça o seu compromisso com a transparência pública, operando sob o controle da legalidade para garantir a ordem do sistema prisional”, disse a secretaria.



A operação, que atinge diretamente as organizações criminosas, desarticulando a comunicação entre faccionados presos e em liberdade, conta com a atuação integrada das subsecretarias Operacional e de Inteligência, além da Corregedoria-Geral da instituição. As ações são planejadas e realizadas de surpresa para os detentos. Mais de mil celulares e 20 quilos de drogas foram apreendidos em cerca de 50 dias da Operação Illicitus, da Secretaria de Estado de Polícia Penal (Seppen) em presídios do Rio de Janeiro . As ações, que têm o objetivo de combater o crime organizado, se intensificaram em agosto deste ano.Além dos celulares e das drogas, os agentes encontraram carregadores, modems e roteadores. Na última semana, as equipes também apreenderam uma antena Starlink, terminal que se conecta diretamente a satélites para captar sinal de internet de alta velocidade.De acordo com a Seppen, 12 visitantes foram presos tentando ingressar com materiais proibidos em presídios e dois policiais penais envolvidos no esquema foram flagrados.“A Seppen reconhece que é inquestionável que um aparelho de telefone em unidade prisional é objeto de crime e, para o enfrentamento às facções e à entrada e circulação de ilícitos, vem atuando com rigor nas fiscalizações. As ações são auxiliadas por equipamentos tecnológicos. A Polícia Penal reitera a importância da repressão às ilegalidades nos estabelecimentos prisionais para o enfraquecimento do crime organizado, em prol da segurança da população, e reforça o seu compromisso com a transparência pública, operando sob o controle da legalidade para garantir a ordem do sistema prisional”, disse a secretaria.A operação, que atinge diretamente as organizações criminosas, desarticulando a comunicação entre faccionados presos e em liberdade, conta com a atuação integrada das subsecretarias Operacional e de Inteligência, além da Corregedoria-Geral da instituição. As ações são planejadas e realizadas de surpresa para os detentos.

Sistema prisional será ampliado



Na última quinta-feira (17), o Governo do Estado do Rio de Janeiro, a Seppen, o Ministério Público e a Defensoria Pública assinaram um Termo de Ajustamento de Conduta que prevê a ampliação do sistema prisional até o final de 2028.



Atualmente, o estado do Rio conta com 26.394 vagas em presídios. Com a medida, 5.128 novas vagas devem ser abertas após a ampliação e construção de penitenciárias. O plano também estabelece medidas para melhorar as condições dos presídios e garantir o cumprimento adequado das penas.



A primeira etapa do acordo prevê a conclusão das obras do Presídio Bangu 11, no Complexo de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste do Rio. A unidade terá 500 novas vagas e a previsão é que seja entregue em dezembro deste ano. As intervenções contam com investimento de R$ 33 milhões, provenientes do Fundo Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

