Operação Illicitus retirou celulares e 20 kg de drogas de dentro dos presídios do estado do RioDivulgação / Seppen
Além dos celulares e das drogas, os agentes encontraram carregadores, modems e roteadores. Na última semana, as equipes também apreenderam uma antena Starlink, terminal que se conecta diretamente a satélites para captar sinal de internet de alta velocidade.
De acordo com a Seppen, 12 visitantes foram presos tentando ingressar com materiais proibidos em presídios e dois policiais penais envolvidos no esquema foram flagrados.
“A Seppen reconhece que é inquestionável que um aparelho de telefone em unidade prisional é objeto de crime e, para o enfrentamento às facções e à entrada e circulação de ilícitos, vem atuando com rigor nas fiscalizações. As ações são auxiliadas por equipamentos tecnológicos. A Polícia Penal reitera a importância da repressão às ilegalidades nos estabelecimentos prisionais para o enfraquecimento do crime organizado, em prol da segurança da população, e reforça o seu compromisso com a transparência pública, operando sob o controle da legalidade para garantir a ordem do sistema prisional”, disse a secretaria.
A operação, que atinge diretamente as organizações criminosas, desarticulando a comunicação entre faccionados presos e em liberdade, conta com a atuação integrada das subsecretarias Operacional e de Inteligência, além da Corregedoria-Geral da instituição. As ações são planejadas e realizadas de surpresa para os detentos.
Sistema prisional será ampliado
Atualmente, o estado do Rio conta com 26.394 vagas em presídios. Com a medida, 5.128 novas vagas devem ser abertas após a ampliação e construção de penitenciárias. O plano também estabelece medidas para melhorar as condições dos presídios e garantir o cumprimento adequado das penas.
A primeira etapa do acordo prevê a conclusão das obras do Presídio Bangu 11, no Complexo de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste do Rio. A unidade terá 500 novas vagas e a previsão é que seja entregue em dezembro deste ano. As intervenções contam com investimento de R$ 33 milhões, provenientes do Fundo Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
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