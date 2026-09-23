Edvaldo Fernandes foi reconhecido pela irmã - Divulgação

Edvaldo Fernandes foi reconhecido pela irmãDivulgação

Publicado 23/09/2026 15:44 | Atualizado 23/09/2026 17:58



Um homem de 45 anos foi morto a tiros , na manhã desta quarta-feira (23), em Manilha, em Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio. A vítima foi identificada como Edvaldo Fernandes da Silva Júnior.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 35º BPM (Itaboraí) foram acionados para verificar uma ocorrência na Rua Alcedina Moura Emerich. No endereço, os PMs encontraram Edvaldo caído em via pública, com marcas de disparos de arma de fogo.



Uma equipe do quartel de Itaboraí do Corpo de Bombeiros foi chamada por volta das 11h40, mas, ao chegar ao local, e constatou o óbito. Pouco depois, a irmã da vítima esteve no endereço e fez o reconhecimento do corpo.



A área permaneceu preservada para o trabalho da perícia. A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) investiga a morte do homem. Os agentes realizam diligências para esclarecer as circunstâncias do crime. Por volta das 13h38, o corpo acabou removido para o Instituto Médico Legal (IML).

Mulher é presa por maus-tratos a animais em Niterói





A investigação teve início após um border collie fugir de uma das residências e ser acolhido por um morador. O cão apresentava magreza extrema, lesões na pele e sinais de inanição. Durante a vistoria, realizada com o apoio de uma veterinária, os policiais encontraram seis cachorros cercados por dejetos, sem água limpa ou comida. Em um segundo endereço próximo, outros 11 animais viviam em situação semelhante.



Ao todo, os 17 cães foram resgatados e levados para avaliação clínica e tratamento. A tutora foi conduzida à 77ª DP, onde acabou autuada em flagrante. Os animais permanecem sob abrigo e cuidados especializados, enquanto a Polícia Civil prossegue com as apurações do caso. Uma mulher foi presa em flagrante por maus-tratos a animais, nesta terça-feira (22), no bairro Santa Rosa, na Zona Sul de Niterói. Agentes da 77ª DP (Icaraí) resgataram 17 cães mantidos em condições precárias na região.A investigação teve início após um border collie fugir de uma das residências e ser acolhido por um morador. O cão apresentava magreza extrema, lesões na pele e sinais de inanição. Durante a vistoria, realizada com o apoio de uma veterinária, os policiais encontraram seis cachorros cercados por dejetos, sem água limpa ou comida. Em um segundo endereço próximo, outros 11 animais viviam em situação semelhante.Ao todo, os 17 cães foram resgatados e levados para avaliação clínica e tratamento. A tutora foi conduzida à 77ª DP, onde acabou autuada em flagrante. Os animais permanecem sob abrigo e cuidados especializados, enquanto a Polícia Civil prossegue com as apurações do caso.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral