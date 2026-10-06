Material apreendido pelos policiais militares durante a ação - Divulgação

Material apreendido pelos policiais militares durante a açãoDivulgação

Publicado 06/10/2026 08:29

Um suspeito morreu após uma troca de tiros com policiais militares na manhã desta segunda-feira (5), na Estrada do Pacheco, em São Gonçalo , na Região Metropolitana do Rio. A ocorrência envolveu agentes do 7º BPM (São Gonçalo), que realizavam patrulhamento pela região quando receberam informações sobre um veículo que estaria circulando pelo local com criminosos armados.

Segundo a Polícia Militar, as equipes localizaram o automóvel indicado durante o policiamento. Os agentes tentaram realizar a abordagem, mas os ocupantes do carro efetuaram disparos contra os PMs e houve confronto no local.

Durante a ação, um dos suspeitos, que estava armado com um fuzil, desembarcou do veículo e conseguiu fugir. Os policiais realizaram buscas na região na tentativa de localizar o homem, mas, até o momento, não há informações sobre a prisão dele.

No interior do automóvel, os agentes encontraram outro suspeito. De acordo com a PM, um homem já morto no veículo. A identidade dele ainda não foi divulgada.

Durante a ocorrência, os policiais apreenderam uma pistola, três carregadores. O material foi recolhido e será apresentado à autoridade policial para auxiliar nas investigações.

A área onde ocorreu a troca de tiros foi preservada para os procedimentos de perícia. A dinâmica do confronto e as circunstâncias da morte do suspeito serão investigadas pela Polícia Civil.

O caso foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG). A unidade deverá apurar as circunstâncias da ocorrência, além de buscar informações que possam levar à identificação e localização do homem que fugiu.

A Estrada do Pacheco fica em uma área de São Gonçalo que recebe ações de policiamento voltadas ao combate à atuação de grupos criminosos e à circulação de pessoas armadas. Operações e patrulhamentos realizados pela PM na região têm como objetivo localizar suspeitos, apreender armas e reduzir a ocorrência de crimes.

A corporação reforçou que a ação desta segunda-feira teve início após o recebimento de informações sobre a presença de criminosos armados em um veículo.

A investigação da DHNSG deverá esclarecer ainda a origem do armamento encontrado no carro, a eventual ligação dos envolvidos com grupos criminosos e as circunstâncias que levaram ao confronto. O homem que morreu ainda deverá ser identificado oficialmente pela Polícia Civil.