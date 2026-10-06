Mulher teve a cabeça jogada contra a parede, em Bento Ribeiro - Reprodução/Rede Social

Mulher teve a cabeça jogada contra a parede, em Bento Ribeiro Reprodução/Rede Social

Publicado 06/10/2026 09:12



Uma mulher teve a cabeça jogada contra um muro durante um roubo de celular na Rua do Queimado, em Bento Ribeiro, na Zona Norte, por volta das 10h desta segunda-feira (5). O caso foi flagrado por imagens de câmeras de segurança da região.

No vídeo, a vítima aparece andando pela calçada quando um carro branco se aproxima e um homem sai do banco de trás. A jovem tenta correr, mas é alcançada e empurrada contra a parede. Ela chega a cair no chão e tenta impedir que o criminoso leve o aparelho, mas não consegue.



Na sequência, o homem volta para o carro, e o motorista avança, fugindo do local em alta velocidade. Logo depois, a mulher se levanta com as mãos na cabeça, aparentemente ainda desnorteada.

Veja imagens

Criminoso bate cabeça de mulher na parede durante roubo de celular em Bento Ribeiro, na Zona Norte Reprodução/Rede Social https://t.co/VJUAmrne7l — Jornal O Dia (@jornalodia) October 6, 2026

A investigação está em andamento na 30ª DP (Marechal Hermes). Agentes analisam as imagens das câmeras de segurança e realizam outras diligências para identificar a autoria do crime.

Criminoso é baleado por policial militar de folga

Um criminoso foi baleado por policial militar de folga durante uma tentativa de assalto na Rua Luísa Barata, em Realengo, na Zona Oeste. Segundo a corporação, o agente do 14º BPM (Bangu) passava pelo local quando percebeu a ação.



Segundo informações preliminares, dois suspeitos, em uma motocicleta, abordaram a vítima. Durante a intervenção do policial, houve disparos e um dos homens acabou ferido, sendo encaminhado para uma unidade de saúde da região. Com ele, foi apreendida uma réplica de arma de fogo. Já o comparsa conseguiu fugir.

Suspeito de matar comerciante é preso

Um homem foi preso na última sexta-feira (2) suspeito de matar a tiros o comerciante Severino José da Silva, de 75 anos, durante um assalto a um bar em Nova Cidade, São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. A captura de Felipe Pinto Athaydes, que tinha contra si um mandado de prisão temporária por latrocínio, foi divulgada pela Polícia Civil nesta segunda-feira (5).

O crime aconteceu na madrugada de 19 de setembro. Segundo a Polícia Civil, quatro homens, divididos em duas motocicletas, percorriam ruas de São Gonçalo praticando roubos. Durante uma das ações, Severino tentou fechar a porta do bar ao perceber a aproximação do grupo e acabou atingido por um disparo.

As investigações da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) apontaram ainda que o mesmo grupo assaltou outro comércio da região poucos minutos antes do homicídio.