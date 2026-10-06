Mulher teve a cabeça jogada contra a parede, em Bento Ribeiro Reprodução/Rede Social

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Ana Fernanda Freire
Uma mulher teve a cabeça jogada contra um muro durante um roubo de celular na Rua do Queimado, em Bento Ribeiro, na Zona Norte, por volta das 10h desta segunda-feira (5). O caso foi flagrado por imagens de câmeras de segurança da região.
No vídeo, a vítima aparece andando pela calçada quando um carro branco se aproxima e um homem sai do banco de trás. A jovem tenta correr, mas é alcançada e empurrada contra a parede. Ela chega a cair no chão e tenta impedir que o criminoso leve o aparelho, mas não consegue.
Na sequência, o homem volta para o carro, e o motorista avança, fugindo do local em alta velocidade. Logo depois, a mulher se levanta com as mãos na cabeça, aparentemente ainda desnorteada.

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A investigação está em andamento na 30ª DP (Marechal Hermes). Agentes analisam as imagens das câmeras de segurança e realizam outras diligências para identificar a autoria do crime.

Criminoso é baleado por policial militar de folga

Um criminoso foi baleado por policial militar de folga durante uma tentativa de assalto na Rua Luísa Barata, em Realengo, na Zona Oeste. Segundo a corporação, o agente do 14º BPM (Bangu) passava pelo local quando percebeu a ação.
Segundo informações preliminares, dois suspeitos, em uma motocicleta, abordaram a vítima. Durante a intervenção do policial, houve disparos e um dos homens acabou ferido, sendo encaminhado para uma unidade de saúde da região. Com ele, foi apreendida uma réplica de arma de fogo. Já o comparsa conseguiu fugir.

Suspeito de matar comerciante é preso

Um homem foi preso na última sexta-feira (2) suspeito de matar a tiros o comerciante Severino José da Silva, de 75 anos, durante um assalto a um bar em Nova Cidade, São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. A captura de Felipe Pinto Athaydes, que tinha contra si um mandado de prisão temporária por latrocínio, foi divulgada pela Polícia Civil nesta segunda-feira (5).
O crime aconteceu na madrugada de 19 de setembro. Segundo a Polícia Civil, quatro homens, divididos em duas motocicletas, percorriam ruas de São Gonçalo praticando roubos. Durante uma das ações, Severino tentou fechar a porta do bar ao perceber a aproximação do grupo e acabou atingido por um disparo.
As investigações da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) apontaram ainda que o mesmo grupo assaltou outro comércio da região poucos minutos antes do homicídio.
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Mulher teve a cabeça jogada contra a parede, em Bento Ribeiro
Mulher jogada contra parede em assalto
Assaltante bate com a cabeça da vítima em muro