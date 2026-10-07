Ato na Praia de Ipanema homenageia vítimas de ataque terrorista do Hamas em Israel - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

Ato na Praia de Ipanema homenageia vítimas de ataque terrorista do Hamas em IsraelReginaldo Pimenta/Agência O DIA

Publicado 07/10/2026 11:39

Para marcar os três anos do ataque do Hamas ao sul de Israel , a praia de Ipanema recebe nesta quarta-feira (7) uma homenagem às vítimas do Festival Nova. No Posto 10, foi reproduzido o memorial montado no local onde ocorria a festa de música, em que cada vítima é lembrada com 397 placas contendo fotografias das pessoas assassinadas e flores que simbolizam memória, luto e resiliência.

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No espaço, também há uma faixa com a mensagem "6:29 – O momento em que a música parou". Entre as vítimas brasileiras estão: Bruna Valeanu, Karla Stelzer Mendes e Ranani Glazer. A homenagem também é um gesto de memória a eles e às suas famílias.

A iniciativa é da StandWithUs Brasil, instituição sem fins lucrativos que atua na área de educação sobre Israel e no combate ao antissemitismo.

Ao DIA, Deborah Chammah, diretora de Educação do instituto, destacou que o massacre de 7 de Outubro foi o maior cometido desde a criação do Estado de Israel.



!Aquele dia aconteceu o Festival Nova, que é uma rave, a versão israelense do Universo Paralelo, que é uma festa que acontece aqui no Brasil. Lá, havia mais de 3.500 jovens que celebravam a paz e o amor. Então, entraram terroristas do Hamas e brutalmente massacraram e mataram as pessoas que estavam lá.!



Deborah frisou ainda o intuito da homenagem: "Foi feito em Israel, na floresta de Reim, que é justamente o local onde aconteceu o Nova, um memorial com placas com as fotos de todo mundo que foi assassinado no festival. Nosso intuito aqui é justamente replicar esse memorial três anos depois, para que o mundo se lembre do que aconteceu. A gente está em Ipanema e quer que os cariocas, que a sociedade brasileira como um todo, veja o que aconteceu, olhe de fato para o rosto desses jovens que foram brutalmente assassinados. Que não se esqueçam deles e vejam eles como seres humanos, acima de tudo, como pessoas que buscavam o amor, que buscavam a paz e que, por irem a uma festa, foram assassinadas", reforçou.

Quem eram os brasileiros?





Karla Stelzer Mendes também nasceu no Rio e tinha cidadania israelense. Ela morava no país com o namorado, com quem mantinha um relacionamento havia seis anos, e tinha um filho de 19 anos, que servia ao Exército israelense.

Bruna Valeanu, 24 anos , era natural do Rio de Janeiro. Ela se mudou para Israel em 2015 e morava com a mãe, Roza Valeanu, também carioca, na cidade de Petah Tikva, a cerca de 10 quilômetros de Tel Aviv.Karla Stelzer Mendes também nasceu no Rio e tinha cidadania israelense. Ela morava no país com o namorado, com quem mantinha um relacionamento havia seis anos, e tinha um filho de 19 anos, que servia ao Exército israelense.

Ranani Glazer, 24 anos , era natural do Rio Grande do Sul, mas morava em Tel Aviv havia sete anos. Ele também tinha cidadania israelense e chegou a servir ao Exército do país. O serviço militar é obrigatório em Israel, mas cidadãos podem solicitar dispensa.

Entenda

Em 7 de outubro de 2023, terroristas do Hamas invadiram o sul de Israel, mataram cerca de 1.200 pessoas e sequestraram 251. No Festival Nova, que reunia milhares de jovens para celebrar a música e a paz, 378 pessoas foram assassinadas. Outras 44 foram levadas como reféns. Dessas, 19 morreram no dia do ataque ou posteriormente, em cativeiro.

Israel faz homenagem

Em Reim, onde ocorria o Festival Nova, familiares das vítimas fizeram um minuto de silêncio às 0h29, no horário de Brasília (6h29 no horário local) desta quarta-feira (7), momento em que começou o ataque a partir da Faixa de Gaza.



Naquela manhã, durante um feriado judaico, centenas de combatentes palestinos cruzaram a fronteira de Israel após o lançamento de uma intensa salva de foguetes a partir de Gaza. Armados com fuzis e granadas, eles atacaram comunidades agrícolas, delegacias e bases do Exército israelense.