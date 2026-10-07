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Feira de emprego reúne centenas de pessoas em frente ao AquaRio
Rio de Janeiro

Feira de emprego reúne centenas de pessoas em frente ao AquaRio

Evento contou com mais de cinco mil vagas em diferentes áreas e modalidades de contratação, nesta quarta-feira (7)

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Manuella Viegas
Feira empregos ofertou mais de cinco mil vagas e diversos serviços na Zona Portuária
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Abel Soares, de 28 anos, busca estágio em Publicidade e Propaganda
Luciana Guttierres, de 54 anos, quer mudar de vida através de um novo emprego
Gabriel Lopes, de 25 anos, procura oportunidade no meio audiovisual
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Centenas de pessoas em busca de uma nova oportunidade de emprego marcaram presença na 4ª edição da Feira Primeiro Passo, realizada nesta quarta-feira (7), na Praça Muhammad Ali, na Gamboa, em frente ao AquaRio, na Zona Portuária. O evento reuniu mais de cinco mil vagas em diferentes áreas e modalidades de contratação, com chances voltadas principalmente aos setores de turismo, comércio e serviços.

Promovida pelo Grupo Cataratas, a feira contou com bancas da própria empresa e de outras, como Águas do Rio, C&A Brasil, CAMP Mangueira, Grupo Arpoador, Super Estágios, Sfera, Supermercados Campeão, Supermercados Rede Economia, Amoedo Construção, MRV Construtora, Fadel Transportadora, MUDE Fit, Frescatto, ZAMP, Grupo Trigo, IDG e MetrôRio.

“A Feira está com mais de cinco mil oportunidades de emprego para diversos tipos de contrato de trabalho, tanto estágio, jovem aprendiz, trabalho intermitente. A ideia é a gente proporcionar trabalho e renda para esse período pré-alta temporada. Hoje a gente está não só com vagas de emprego para o Grupo Cataratas, para o AquaRio e Paineiras Corcovado, mas para diversas organizações parceiras”, conta Caroline Carvalho, gerente de RH do Grupo Cataratas ao O DIA.

O evento é uma oportunidade de ligação direta entre as empresas e os trabalhadores. Para Luciana Guttierres, de 54 anos, uma nova vaga significa mudança de vida.

“Sou de Guaratiba. Espero sair daqui com alguma vaga. Está difícil, a gente está procurando, manda currículo, vai em vários lugares, mas é uma mudança de vida, com certeza”, afirma.

A feira também teve uma frente dedicada à qualificação e preparação para o mercado de trabalho, com elaboração de currículos personalizados, inscrições em cursos gratuitos de diferentes áreas e níveis e orientação rápida de carreira para jovens e pessoas com deficiência (PCDs), incluindo direcionamento para oportunidades.

Estudante de Publicidade e Propaganda, Abel Soares, de 28 anos, está sem emprego desde junho e procura estágio na área da Comunicação.

“Estou no quarto período da faculdade. Eu tenho procurado estágio em Publicidade, mas, por mais que não seja a minha área de atuação, sempre trabalhei com Administração. Achei muito legal ter essa proximidade com as empresas que conectam aluno e empresa”, diz.

Embora a feira tenha reunido muitos jovens, os idosos que buscam se reinserir no mercado de trabalho também marcaram presença no evento. Como é o caso de Marco Antônio Moura, de 65 anos.

“Estou com uma expectativa grande. Estou mandando currículo para vários estandes, para várias empresas, para ver se consigo ser chamado. Já estou parado há mais ou menos uns quatro anos. Já me aposentei, mas quero voltar ao mercado de trabalho”, conta.

Além das oportunidades de emprego, a feira contou ainda com a oferta de diferentes serviços. A Prefeitura do Rio, por meio da área de Saúde, ofereceu vacinação contra gripe, tríplice viral, hepatite B e febre amarela. A Fundação Leão XIII teve atendimento para isenção na emissão de RG e certidões de nascimento, casamento e óbito, e orientações sobre o Vale Social para pessoas com deficiência e pacientes crônicos. O CAMP Mangueira e o Instituto de Desenvolvimento e Gestão (IDG) também estavam entre as instituições participantes da programação de serviços e cidadania.

Gabriel Lopes, de 25 anos, elogiou a proposta do evento, mas pontuou algumas melhorias que podem ser feitas para o próximo ano.

“A feira é muito boa. É importante que esse tipo de feira aconteça, mas podia ser um pouco maior, tem muita gente querendo as vagas. Podia ter um pouco mais de funcionário para receber a galera, que conseguiria diluir um pouco mais as filas. Mas é show, isso tem que rolar mesmo pelo Rio”, afirma.
*Colaboração: Carlos Elias Junior
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