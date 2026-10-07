A Polícia Civil investiga o assassinato de um mototaxista, identificado como Matheus Faria Moraes, na manhã desta terça-feira (6), no bairro de Suruí, em Magé, na Baixada Fluminense. Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento do ataque.
Mototaxista é assassinado a tiros em Magé, na Baixada Fluminense
De acordo com a Polícia Militar, equipes do 34º BPM (Magé) foram acionadas e, ao chegar ao local, já encontraram o homem em óbito. A área foi isolada para a perícia, e a ocorrência segue em andamento na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).
Procurada, a Polícia Civil informou que a DHBF investiga a morte de Matheus e que a investigação busca identificar os responsáveis.
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Durante os disparos, os estudantes se abrigaram dentro da escola para se proteger. Segundo a Polícia Militar, os agentes foram acionados após informações sobre disparos de arma de fogo.
No local, as equipes encontraram dois veículos incendiados na Rua das Camélias e localizaram cápsulas de munição de fuzil. De acordo com informações preliminares, o episódio pode estar relacionado a um confronto entre grupos criminosos rivais.
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