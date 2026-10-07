Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento do ataqueReprodução / Redes sociais

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Alexia Gomes
A Polícia Civil investiga o assassinato de um mototaxista, identificado como Matheus Faria Moraes, na manhã desta terça-feira (6), no bairro de Suruí, em Magé, na Baixada Fluminense. Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento do ataque.

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De acordo com a Polícia Militar, equipes do 34º BPM (Magé) foram acionadas e, ao chegar ao local, já encontraram o homem em óbito. A área foi isolada para a perícia, e a ocorrência segue em andamento na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).

Procurada, a Polícia Civil informou que a DHBF investiga a morte de Matheus e que a investigação busca identificar os responsáveis.

Tiroteio assusta alunos de escola estadual em Nova Iguaçu

Um tiroteio próximo a uma escola estadual assustou alunos, na tarde desta terça-feira (6), no bairro Jardim Paraíso, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O momento foi compartilhado nas redes sociais. Até o momento, não há registro de feridos.
Durante os disparos, os estudantes se abrigaram dentro da escola para se proteger. Segundo a Polícia Militar, os agentes foram acionados após informações sobre disparos de arma de fogo.

No local, as equipes encontraram dois veículos incendiados na Rua das Camélias e localizaram cápsulas de munição de fuzil. De acordo com informações preliminares, o episódio pode estar relacionado a um confronto entre grupos criminosos rivais.

Policiais apreendem pistola escondida dentro de travesseiro

Policiais do Batalhão de Polícia de Turismo (BPTur) apreenderam, na noite desta terça-feira (6), uma pistola e três carregadores durante uma ação nas proximidades da Rodoviária Novo Rio, em Santo Cristo, na Zona Portuária. O objeto foi encontrado dentro de um travesseiro, que estava no interior de uma mala.
Ocorrência encaminhada à 4ª DP. Segundo a Polícia Civil, a arma apreendida será encaminhada para perícia. Diligências estão em andamento para apurar os fatos.