Auditoria encontrou irregularidades na última gestão da Cedae Saúde - Reprodução / Redes Sociais

Auditoria encontrou irregularidades na última gestão da Cedae SaúdeReprodução / Redes Sociais

Publicado 09/10/2026 14:46 | Atualizado 09/10/2026 17:00

Uma auditoria , divulgada pelo Governo do Estado do Rio nesta sexta-feira (9), identificou indícios de desvios superiores a R$ 400 milhões na Caixa de Assistência dos Empregados da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae Saúde). O levantamento apontou irregularidades no pagamento por serviços e suspeita de favorecimento de empresas ligadas à antiga direção da entidade.

A investigação iniciou após a exoneração do então presidente da Cedae Saúde, Eric Frederik Gualberto, em 23 de junho. Ao assumir, a nova diretoria descobriu que a contabilidade do período de dezembro de 2023 a abril de 2026 e arquivos com nomes de fornecedores foram apagados.

Os auditores conseguiram recuperar os dados, que apontaram indícios de favorecimento a empresas ligadas à antiga administração. A apuração revelou que quatro companhias, que integram uma offshore ligada a Gualberto nas Ilhas Virgens Britânicas, receberam R$ 95 milhões durante sua gestão.

De acordo com o documento, a Diretoria Financeira e de Relações com Investidores da antiga gestão fazia repasses mensais para o funcionamento da Cedae Saúde. A gestão atual constatou que os valores eram muito acima do necessário. O repasse era, em média, de R$ 20 milhões por mês para a entidade. Atualmente, o valor gira em torno de R$ 6 milhões, uma redução de 70%.

Diante do identificado, a nova gestão interrompeu imediatamente todo e qualquer gasto relativo a serviços não comprovados e implementou medidas de controle sobre os serviços assistenciais e de saúde essenciais aos 17 mil beneficiários.

Segundo a Cedae Saúde, a apuração apontou fragilidades em acordos de compras e pagamentos, controles internos enfraquecidos pela informalidade, insuficiência de documentos comprobatórios e necessidade de maior rastreabilidade entre contratação, execução, aprovação, faturamento e pagamento.

O levantamento foi contratado pelo Governo do Rio e realizado pela Grant Thornton, com acompanhamento do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) e da Cedae. O relatório será encaminhado para o Ministério Público do Rio (MPRJ) para aprofundamento da apuração dos fatos e adoção de medidas judiciais.

A auditoria atende ao Decreto 50.254/26, do governador em exercício, desembargador Ricardo Couto, que determinou a revisão de todos os contratos firmados por secretarias, autarquias e empresas públicas.

Auditoria apontou dívida de R$ 140 mil de Cláudio Castro



A auditoria também apontou que o plano custeou despesas médicas do então governador Cláudio Castro (PL), embora ele não fosse funcionário da Companhia. Segundo a atual administração da entidade, Castro acumulou uma dívida de aproximadamente R$ 140 mil, foi notificado para quitar o débito e teve o plano cancelado em agosto, após cerca de um ano e meio de inadimplência.

Assistência de saúde

A Cedae Saúde é uma empresa criada em 1988, que gerencia a assistência de saúde de funcionários ativos, dependentes, aposentados e pensionistas, totalizando - atualmente - 17 mil beneficiados.

A entidade é fundamental para os funcionários da companhia, oferecendo serviços como saúde ocupacional, segurança do trabalho, distribuição de remédios de uso contínuo, exames periódicos e admissional.

Por meio de nota, a defesa do ex-governador Cláudio Castro informou que nunca solicitou adesão ao plano de saúde. Disse que à época, foi informado pela diretoria da Cedae de que tinha direito ao plano e recebeu a carteirinha para utilização.



Disse ainda que durante todo o período, nunca recebeu boleto, cobrança mensal ou qualquer notificação de débito e que há cerca de uma semana, recebeu pela primeira vez, pelos Correios, uma cobrança no valor aproximado de R$ 141 mil, dívida da qual até então não tinha conhecimento.



Cláudio Castro informou que a cobrança será paga e ressalta que jamais se recusou a quitar qualquer obrigação e que o plano, inclusive, já havia sido cancelado sem comunicação prévia.



A reportagem busca a defesa de Eric Gualberto. O espaço está aberto para manifestação.