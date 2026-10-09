Ministro dos Transportes, George Santoro entrega duplicação da BR-493 - Carlos Eliais Junior/Agência O DIA

Ministro dos Transportes, George Santoro entrega duplicação da BR-493Carlos Eliais Junior/Agência O DIA

Publicado 09/10/2026 13:16





A etapa também abrange a conclusão de uma estrutura de contenção entre os quilômetros 5+850 e 6+800, que abriga duas passagens inferiores, além da instalação de iluminação inteligente. O empreendimento já ultrapassou 70% de execução.

O ministro dos Transportes, George Santoro, entregou, nesta sexta-feira (9), uma nova etapa das obras de duplicação da BR-493/RJ, entre Magé e Manilha, na Região Metropolitana do Rio. Os trabalhos incluem cerca de cinco quilômetros de pista duplicada, a nova ponte sobre o Rio Caceribu e a liberação de passagens inferiores.A etapa também abrange a conclusão de uma estrutura de contenção entre os quilômetros 5+850 e 6+800, que abriga duas passagens inferiores, além da instalação de iluminação inteligente. O empreendimento já ultrapassou 70% de execução.

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Segurança viária



A nova etapa inclui a liberação das passagens inferiores localizadas nos quilômetros 6+120 e 6+380, estruturas que permitem a circulação entre áreas separadas pela rodovia. A ponte sobre o Rio Caceribu e a duplicação da pista também fazem parte das melhorias entregues nesta sexta-feira.



Em setembro, teve início a implantação do sistema de iluminação inteligente ao longo da BR-493/RJ. O projeto prevê a instalação da tecnologia em 25 quilômetros da rodovia. Nesta primeira etapa, os serviços abrangem 15 quilômetros, com conclusão prevista até o fim de outubro. A iluminação contribui para melhorar a visibilidade dos motoristas e as condições de segurança viária.



Obras em andamento



Com investimento de aproximadamente R$ 600 milhões, o empreendimento reúne frentes de trabalho de terraplenagem, drenagem e pavimentação, além da implantação de vias marginais e da construção e recuperação de pontes, viadutos e passagens inferiores.



As obras são executadas pela concessionária Ecovias Rio Minas. A conclusão do empreendimento está prevista para setembro de 2027, quando o projeto deverá totalizar cerca de 20 quilômetros de pista duplicada, além de vias marginais e estruturas complementares.



O projeto inclui ainda recursos operacionais para o corredor Magé-Manilha, como monitoramento 24 horas e cobertura de rede 4G, voltados ao acompanhamento das condições da rodovia e à conectividade ao longo do trecho.



"A gente vai fazer um grande dispositivo, o complexo viário, para destravar totalmente aquele engarrafamento que vem da Ponte Rio-Niterói, que vem da BR-493, que vai para a Região dos Lagos e que vai para Itaboraí. Então, com isso, a gente vai resolver esse problema. A obra inicia semana que vem já", explicou o ministro.



Ainda segundo Santoro, o complexo vai facilitar o deslocamento dos motoristas, permitindo conexões entre diferentes vias sem a necessidade de parar o veículo.



"Você não vai precisar ter sinal, não vai precisar ter parada. É como se fosse uma grande rotatória por cima e por baixo, em que a pessoa vai poder se reconectar em qualquer direção, sem parar. Ou seja, a pessoa que vem daqui, da 493, que vem lá da Baixada Fluminense, se ela quiser virar para a Ponte, ela vai conseguir virar; se ela quiser ir para Itaboraí, ela vai conseguir virar, para a Região dos Lagos também. Então, ela é um grande complexo, sem parar. E isso é uma solução de engenharia muito moderna que vai ser aplicada aqui", destacou.