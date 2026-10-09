Caso é da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) - Divulgação / Polícia Civil

Caso é da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF)Divulgação / Polícia Civil

Publicado 09/10/2026 15:15 | Atualizado 09/10/2026 16:13

O quarto e último suspeito de envolvimento no assassinato do motorista de aplicativo Gabriel Dias Fernandes, de 31 anos, foi encontrado nesta quinta-feira (8), em Queimados, na Baixada Fluminense. Contra ele, foi cumprido um mandado de busca e apreensão por fato análogo ao crime de homicídio.

O adolescente é investigado por participação no crime, ocorrido em 29 de setembro, quando o grupo teria roubado o celular do trabalhador. Em seguida, a vítima teria sido esfaqueada e incendiada em uma área isolada de Japeri.

Segundo as investigações, quatro suspeitos solicitaram uma corrida por aplicativo de Japeri para Queimados. Durante o trajeto, eles anunciaram o assalto e levaram o telefone de Gabriel. Em seguida, os criminosos atingiram o motorista com diversas facadas, em uma tentativa de evitar que os envolvidos fossem responsabilizados pelo roubo.



Após o homicídio, os criminosos compraram gasolina, atearam fogo no corpo e o abandonaram em uma região isolada de Japeri. Na sequência, ainda circularam pelas ruas com o carro da vítima até baterem contra o muro de uma residência no bairro Paraíso, em Queimados.

Investigações



Gabriel havia saído para trabalhar e chegou a ser dado como desaparecido pela família. Durante as buscas, o veículo foi encontrado batido no Morro do Coco, em Queimados, antes de o corpo ser localizado.

Na terça-feira (6), equipes policiais localizaram três envolvidos, sendo, um adulto e dois adolescentes.



De acordo com a Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) iniciou as diligências logo após o caso, com apoio de agentes da 63ª DP (Japeri) e da 55ª DP (Queimados). O adulto envolvido teve um mandado de prisão por homicídio cumprido. Os adolescentes foram alvos de mandados de busca e apreensão e de internação provisória, expedidos pela Vara da Infância e Juventude.



As apurações também apontaram que o grupo pode ter participado de outros roubos na região, com características semelhantes. A possível ligação dos investigados com esses casos será analisada em inquéritos separados.



Família relata violência extrema





“Gabriel foi vítima de um roubo que terminou da forma mais cruel possível. Segundo as informações que chegaram à nossa família, seis menores de idade participaram do roubo do veículo. Mas não bastou roubar. Tiraram a vida dele com uma crueldade tão grande que eu não consigo — e nem quero — descrever aqui. A violência foi tamanha que nossa família não teve sequer o direito de uma última despedida. O caixão precisou permanecer fechado”, declarou.



A familiar também cobrou responsabilização dos envolvidos e manifestou o desejo de que outras pessoas não enfrentem uma tragédia semelhante.



“Uma vida foi arrancada. Uma família foi destruída pela dor. E tudo o que pedimos é que os responsáveis respondam pelo que fizeram. Por ele. Por nós. Para que nenhuma outra família passe por isso”, acrescentou.



O sepultamento ocorreu no Cemitério de Japeri, em 30 de setembro. Na quarta-feira (7), parentes e amigos participaram de uma missa de sétimo dia em homenagem ao motorista, na Igreja Senhor do Bonfim, no bairro Engenheiro Pedreira, em Japeri. Nas redes sociais , familiares descreveram a brutalidade do crime e o sofrimento causado pela perda. Segundo uma parente, a violência foi tão intensa que o velório precisou ocorrer com o caixão fechado, impedindo a despedida da forma como a família desejava.“Gabriel foi vítima de um roubo que terminou da forma mais cruel possível. Segundo as informações que chegaram à nossa família, seis menores de idade participaram do roubo do veículo. Mas não bastou roubar. Tiraram a vida dele com uma crueldade tão grande que eu não consigo — e nem quero — descrever aqui. A violência foi tamanha que nossa família não teve sequer o direito de uma última despedida. O caixão precisou permanecer fechado”, declarou.A familiar também cobrou responsabilização dos envolvidos e manifestou o desejo de que outras pessoas não enfrentem uma tragédia semelhante.“Uma vida foi arrancada. Uma família foi destruída pela dor. E tudo o que pedimos é que os responsáveis respondam pelo que fizeram. Por ele. Por nós. Para que nenhuma outra família passe por isso”, acrescentou.O sepultamento ocorreu no Cemitério de Japeri, em 30 de setembro. Na quarta-feira (7), parentes e amigos participaram de uma missa de sétimo dia em homenagem ao motorista, na Igreja Senhor do Bonfim, no bairro Engenheiro Pedreira, em Japeri.

A reportagem de O DIA não localizou a defesa dos suspeitos. O espaço segue aberto.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral