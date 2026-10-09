Caso é da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF)Divulgação / Polícia Civil
Após o homicídio, os criminosos compraram gasolina, atearam fogo no corpo e o abandonaram em uma região isolada de Japeri. Na sequência, ainda circularam pelas ruas com o carro da vítima até baterem contra o muro de uma residência no bairro Paraíso, em Queimados.
Investigações
De acordo com a Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) iniciou as diligências logo após o caso, com apoio de agentes da 63ª DP (Japeri) e da 55ª DP (Queimados). O adulto envolvido teve um mandado de prisão por homicídio cumprido. Os adolescentes foram alvos de mandados de busca e apreensão e de internação provisória, expedidos pela Vara da Infância e Juventude.
As apurações também apontaram que o grupo pode ter participado de outros roubos na região, com características semelhantes. A possível ligação dos investigados com esses casos será analisada em inquéritos separados.
Família relata violência extrema
“Gabriel foi vítima de um roubo que terminou da forma mais cruel possível. Segundo as informações que chegaram à nossa família, seis menores de idade participaram do roubo do veículo. Mas não bastou roubar. Tiraram a vida dele com uma crueldade tão grande que eu não consigo — e nem quero — descrever aqui. A violência foi tamanha que nossa família não teve sequer o direito de uma última despedida. O caixão precisou permanecer fechado”, declarou.
A familiar também cobrou responsabilização dos envolvidos e manifestou o desejo de que outras pessoas não enfrentem uma tragédia semelhante.
“Uma vida foi arrancada. Uma família foi destruída pela dor. E tudo o que pedimos é que os responsáveis respondam pelo que fizeram. Por ele. Por nós. Para que nenhuma outra família passe por isso”, acrescentou.
O sepultamento ocorreu no Cemitério de Japeri, em 30 de setembro. Na quarta-feira (7), parentes e amigos participaram de uma missa de sétimo dia em homenagem ao motorista, na Igreja Senhor do Bonfim, no bairro Engenheiro Pedreira, em Japeri.
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