Aos 80 anos, Jorgina Santana não precisa mais carregar latas para garantir água em casa, no Morro do MartinsDivulgação
Do banho de caneca ao chuveiro: água regular muda vidas em São Gonçalo
Investimentos da Águas do Rio levam mais constância no abastecimento a bairros com demandas históricas
Investimentos no estado chegam a R$ 6,4 bilhões
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Quarto suspeito de matar motorista de app é apreendido na Baixada
Adolescente é detido em Queimados por envolvimento na morte de Gabriel Dias, esfaqueado e queimado após roubo de celular
Feriadão: mais de 192 mil pessoas devem passar pela Rodoviária do Rio
Maior número de partidas está previsto para esta sexta-feira (9), cerca de 24 mil; terça-feira (12) será marcada pelas chegadas: 26,5 mil
Auditoria aponta desvio superior a R$ 400 milhões da Cedae Saúde
Levantamento apontou irregularidades no pagamento por serviços e suspeita de favorecimento de empresas ligadas à antiga direção da entidade
Trecho da BR-493 ganha pista duplicada entre Magé e Manilha
Também foi entregue uma estrutura de contenção que abriga duas passagens inferiores. A via conta ainda com iluminação inteligente
Feriadão de Nossa Senhora Aparecida será de calor e pancadas de chuva
Temperaturas devem chegar aos 37°C no fim de semana, mas temporais podem se formar a partir da tarde e noite
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