Aos 80 anos, Jorgina Santana não precisa mais carregar latas para garantir água em casa, no Morro do Martins - Divulgação

Aos 80 anos, Jorgina Santana não precisa mais carregar latas para garantir água em casa, no Morro do MartinsDivulgação

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Publicado 09/10/2026 17:06

Em muitas casas de São Gonçalo, o balde no canto da cozinha e as latas carregadas ladeira acima faziam parte da rotina. A semana se organizava em torno do dia em que a água chegava. Hoje, em localidades como o Morro do Martins, em Neves, essa realidade começa a ficar para trás: a água chega com regularidade, e gestos simples, como tomar banho de chuveiro, voltaram ao dia a dia.

A virada é resultado dos R$ 250 milhões investidos pela Águas do Rio, concessionária da Aegea, somente neste ano, em obras de abastecimento de água e esgotamento sanitário em diferentes regiões do município.

Desde novembro de 2021, quando assumiu a operação, a concessionária já implantou mais de 300 quilômetros de tubulações na cidade e instalou 50 sistemas de bombeamento. Os boosters são equipamentos que reforçam a pressão e levam a água até as áreas mais altas.

No Morro do Martins, mais de um quilômetro de rede mudou a rotina de cerca de 2,5 mil pessoas. Aos 80 anos, a aposentada Jorgina Santana, nascida e criada na comunidade, lembra com alívio do tempo em que buscar água fazia parte das suas tarefas. "Eu pegava água com os vizinhos e, quando não dava, carregava latas, uma na cabeça e outra na mão, junto com meus irmãos. Depois passei a usar bomba. Hoje não preciso mais disso. Melhorou muito", conta.

Vizinho de longa data, o também aposentado Selmo Santos de Assis vive na comunidade desde 1975 e percebe a diferença nas coisas mais simples. "A água agora chega até o final da rua. Hoje consigo tomar banho de chuveiro, coisa que eu não fazia. Antes, era banho de caneca", relata.

Um mapa que se redesenha no saneamento

A nova realidade se espalha por outros pontos da cidade. Em Trindade, as equipes instalam 9,6 quilômetros de tubulações para reforçar o abastecimento de mais de 5 mil moradores, e 2,6 quilômetros já foram entregues desde julho. No Sacramento, 17 quilômetros de rede já estão implantados, e Santa Izabel recebe outros 32 quilômetros. Juntos, os dois bairros somam mais de 10 mil gonçalenses beneficiados.

Equipes trabalham na implantação de novas redes para reforçar o abastecimento de água em São Gonçalo Divulgação

Investimentos no estado chegam a R$ 6,4 bilhões



O avanço em São Gonçalo faz parte do plano de expansão do saneamento conduzido pela concessionária. Desde o início da operação, a Águas do Rio já investiu R$ 6,4 bilhões nas regiões onde atua. Esse esforço se traduz em entregas concretas: 3,5 milhões de pessoas beneficiadas com obras de modernização e mais de 1,9 mil quilômetros de redes de abastecimento de água implantadas ou substituídas em todo o estado do Rio de Janeiro.