Foragido da Justiça do Ceará por estupro de vulnerável é preso em Guaratiba - Divulgação PMRJ

Foragido da Justiça do Ceará por estupro de vulnerável é preso em GuaratibaDivulgação PMRJ

Publicado 09/10/2026 17:30





Policiais militares do serviço reservado do 27º BPM (Santa Cruz) localizaram o suspeito na Rua Bom Repouso. Segundo a corporação, ele deixou o município de Ipueiras, no Ceará, após o crime, ocorrido em 2021, e se estabeleceu na região, onde abriu um bar.



De acordo com a Polícia Militar, o acusado ocultava a própria identidade e trabalhava no estabelecimento usando outro nome.



De acordo com a 43ª DP (Guaratiba), um homem foi conduzido à delegacia por policiais militares. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão pelo crime de estupro.

Um homem de 50 anos, foragido da Justiça do Ceará por estupro de vulnerável, foi preso nesta sexta-feira (9), no Jardim Maravilha, em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio. Contra ele, havia um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça cearense.Policiais militares do serviço reservado do 27º BPM (Santa Cruz) localizaram o suspeito na Rua Bom Repouso. Segundo a corporação, ele deixou o município de Ipueiras, no Ceará, após o crime, ocorrido em 2021, e se estabeleceu na região, onde abriu um bar.De acordo com a Polícia Militar, o acusado ocultava a própria identidade e trabalhava no estabelecimento usando outro nome.De acordo com a 43ª DP (Guaratiba), um homem foi conduzido à delegacia por policiais militares. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão pelo crime de estupro.

Quarto suspeito de matar motorista é preso

O quarto e último suspeito de envolvimento no assassinato do motorista de aplicativo Gabriel Dias Fernandes, de 31 anos, foi encontrado nesta quinta-feira (8), em Queimados, na Baixada Fluminense. Contra ele, foi cumprido um mandado de busca e apreensão por fato análogo ao crime de homicídio.

O adolescente é investigado por participação no crime, ocorrido em 29 de setembro, quando o grupo teria roubado o celular do trabalhador. Em seguida, a vítima teria sido esfaqueada e incendiada em uma área isolada de Japeri.

Segundo as investigações, quatro suspeitos solicitaram uma corrida por aplicativo de Japeri para Queimados. Durante o trajeto, eles anunciaram o assalto e levaram o telefone de Gabriel. Em seguida, os criminosos atingiram o motorista com diversas facadas, em uma tentativa de evitar que os envolvidos fossem responsabilizados pelo roubo.



Após o homicídio, os criminosos compraram gasolina, atearam fogo no corpo e o abandonaram em uma região isolada de Japeri. Na sequência, ainda circularam pelas ruas com o carro da vítima até baterem contra o muro de uma residência no bairro Paraíso, em Queimados.

A reportagem de O Dia não localizou a defesa do suspeito. O espaço segue aberto.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral