Um ladrão preso, no sábado, portava uma faca - Divulgação

Um ladrão preso, no sábado, portava uma facaDivulgação

Publicado 11/10/2026 11:29

Agentes da Força Municipal prenderam quatro pessoas em duas ocorrências de furto e roubo neste sábado (10), no Centro do Rio. Em um dos casos, um homem suspeito de furtar cordões foi localizado de bicicleta na região da Praça Tiradentes. Na outra ocorrência, três homens foram detidos após um assalto com faca, no qual a vítima sofreu ferimentos na cabeça e em outras partes do corpo e teve o celular levado.

O primeiro caso aconteceu durante um patrulhamento na Rua da Carioca. Os agentes perceberam uma aglomeração na Praça Tiradentes e foram informados de que uma mulher havia sido alvo de uma tentativa de furto de cordão. Segundo testemunhas, o suspeito havia fugido do local.

Com base nas características físicas repassadas por pessoas que presenciaram a ocorrência, a equipe iniciou buscas pela região. O homem foi encontrado em uma bicicleta azul. Durante a abordagem, os agentes localizaram três cordões aparentemente de ouro escondidos na boca do suspeito.

De acordo com a Força Municipal, o homem foi reconhecido por pessoas que estavam no local e confessou ter furtado os objetos na região de Botafogo, na Zona Sul. Ele foi encaminhado à 5ª DP (Mem de Sá), onde permaneceu preso em flagrante.

Na segunda ocorrência, os agentes encontraram um homem com ferimentos na cabeça e em outras partes do corpo. A vítima relatou ter sido atacada com golpes de faca durante um roubo e afirmou que o celular havia sido levado pelos criminosos.

A partir das características informadas pelo homem, os agentes realizaram buscas nas proximidades e localizaram três suspeitos. Eles foram reconhecidos pela vítima. Durante a ação, os agentes também encontraram uma faca apontada como a arma utilizada no crime.

Os três homens foram levados à 6ª DP (Cidade Nova), onde permaneceram presos. A ocorrência foi apresentada à Polícia Civil, responsável pelo registro e pela investigação do caso.

As duas ações se somam às ocorrências atendidas pela Força Municipal desde o início das atividades de policiamento preventivo e ostensivo, em 15 de março deste ano. Segundo balanço divulgado pela Prefeitura do Rio em 6 de outubro, os agentes realizaram mais de 15,8 mil abordagens e registraram 1.390 prisões e conduções às delegacias em diferentes regiões da cidade.

No mesmo período, as equipes apreenderam ou recuperaram 362 celulares e 273 motocicletas. Também foram apreendidas uma pistola, 26 réplicas de armas de fogo e 73 armas brancas. Os números são acumulados desde o início da operação e não correspondem exclusivamente aos últimos três meses.

A atuação da Força Municipal está concentrada em áreas consideradas estratégicas a partir de dados sobre a incidência criminal. No Centro, o policiamento abrange, entre outros pontos, trechos da Avenida Presidente Vargas, a região da Central do Brasil, o Campo de Santana e a Cinelândia. A área da Rodoviária, do Terminal Gentileza e da Estação Leopoldina também está entre os perímetros atendidos.

Em balanço divulgado em setembro, a Prefeitura informou que os registros de roubos e furtos de celulares e contra pedestres apresentaram redução de 43,6% no perímetro que compreende a Avenida Presidente Vargas, a Central do Brasil, o Campo de Santana e a Cinelândia, na comparação com o mesmo período de 2025 e considerando os dias e horários de atuação dos agentes. Os dados têm como base informações do Instituto de Segurança Pública (ISP).