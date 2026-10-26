A semana será de chuva e tempo instável no RioReginaldo Pimenta / Agência O Dia
Nesta segunda-feira (26), a previsão é de chuva ao longo do dia, com mínima de 19°C e máxima de 23°C. O volume estimado é de 29,9 milímetros, com 99% de probabilidade de precipitação.
Na terça-feira (27), o sol aparece entre muitas nuvens pela manhã, mas há previsão de chuva. À tarde e à noite, o céu fica nublado, com possibilidade de garoa. Os termômetros devem marcar entre 18°C e 24°C.
Já na quarta-feira (28), o tempo apresenta uma trégua. A previsão indica sol entre muitas nuvens durante o dia e períodos de céu encoberto, sem expectativa de chuva. A temperatura varia de 18°C a 26°C.
Semana termina com risco de temporais
Na sexta-feira (30), o dia começa com chuva forte, que pode persistir até o início da tarde. Depois, as nuvens tendem a diminuir, permitindo a volta do sol. A temperatura deve oscilar entre 21°C e 26°C, com volume de chuva estimado em 37,2 milímetros.
Centro de Operações orienta motoristas durante a chuva
- Reduzir a velocidade e manter distância segura do veículo à frente;
- Evitar freadas e manobras bruscas, que podem provocar perda de controle;
- Manter os pneus em boas condições e verificar a calibragem regularmente;
- Acender os faróis mesmo durante o dia para melhorar a visibilidade;
- Ter cuidado redobrado em curvas, descidas e trechos com acúmulo de água;
- Não utilizar o celular ao volante;
- Em condições muito adversas, procurar um local seguro para parar e aguardar a melhora do tempo.
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