A semana será de chuva e tempo instável no Rio - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

A semana será de chuva e tempo instável no RioReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 26/10/2026 15:34

A semana será de tempo instável no Rio, com chuva em diferentes momentos, períodos de céu nublado e possibilidade de temporais na quinta-feira (29) e na sexta (30). Segundo o Climatempo, as temperaturas devem variar entre 18°C e 26°C até o fim da semana, com previsão de chuva mais intensa em alguns dias.

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Nesta segunda-feira (26), a previsão é de chuva ao longo do dia, com mínima de 19°C e máxima de 23°C. O volume estimado é de 29,9 milímetros, com 99% de probabilidade de precipitação.



Na terça-feira (27), o sol aparece entre muitas nuvens pela manhã, mas há previsão de chuva. À tarde e à noite, o céu fica nublado, com possibilidade de garoa. Os termômetros devem marcar entre 18°C e 24°C. Nesta segunda-feira (26), a previsão é de chuva ao longo do dia, com mínima de 19°C e máxima de 23°C. O volume estimado é de 29,9 milímetros, com 99% de probabilidade de precipitação.Na terça-feira (27), o sol aparece entre muitas nuvens pela manhã, mas há previsão de chuva. À tarde e à noite, o céu fica nublado, com possibilidade de garoa. Os termômetros devem marcar entre 18°C e 24°C.

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Já na quarta-feira (28), o tempo apresenta uma trégua. A previsão indica sol entre muitas nuvens durante o dia e períodos de céu encoberto, sem expectativa de chuva. A temperatura varia de 18°C a 26°C.

Já na quarta-feira (28), o tempo apresenta uma trégua. A previsão indica sol entre muitas nuvens durante o dia e períodos de céu encoberto, sem expectativa de chuva. A temperatura varia de 18°C a 26°C.

Semana termina com risco de temporais



A instabilidade volta a ganhar força na quinta-feira (29), quando são esperadas pancadas de chuva a partir do fim da manhã e durante a tarde. À noite, há possibilidade de temporal. A previsão aponta mínima de 20°C, máxima de 22°C e acumulado de 20 milímetros de chuva.



Na sexta-feira (30), o dia começa com chuva forte, que pode persistir até o início da tarde. Depois, as nuvens tendem a diminuir, permitindo a volta do sol. A temperatura deve oscilar entre 21°C e 26°C, com volume de chuva estimado em 37,2 milímetros.

Centro de Operações orienta motoristas durante a chuva



Diante da previsão de chuva, o Centro de Operações recomenda que os motoristas redobrem a atenção para evitar acidentes em pistas escorregadias. Entre as orientações estão:



- Reduzir a velocidade e manter distância segura do veículo à frente;



- Evitar freadas e manobras bruscas, que podem provocar perda de controle;



- Manter os pneus em boas condições e verificar a calibragem regularmente;



- Acender os faróis mesmo durante o dia para melhorar a visibilidade;



- Ter cuidado redobrado em curvas, descidas e trechos com acúmulo de água;



- Não utilizar o celular ao volante;



- Em condições muito adversas, procurar um local seguro para parar e aguardar a melhora do tempo.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral