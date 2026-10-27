X do Nuno
O povo fez a sua parte nas ruas e nas redes
Atleta morto em desabamento é lembrado por dedicação e carisma
Adolescente de 14 anos será sepultado na terça-feira (27), no Cemitério Vila Rosali, em São João de Meriti
Supermercado tem mais de 100 kg de alimentos impróprios apreendidos
Carnes e farinha vencidas foram encontradas nas áreas de venda e armazenamento; responsável pelo estabelecimento foi levado à delegacia
Ato relembra um ano da operação que matou 122 pessoas na Penha e Alemão
Mobilização terá caminhada, manifestações culturais e acolhimento a familiares de vítimas da violência de Estado
Motorista sem CNH atropela pedestre e bate em viatura em Madureira
Jovem de 26 anos tentou fugir do local, colidiu contra a guarda e acabou preso; ele também portava celular bloqueado
Lei Seca aplica mais de 1,5 mil multas no fim de semana no Rio
Foram 260 motoristas pegos por alcoolemia; Mesquita liderou o índice com 18,8%. Rio teve 976 autuações na capital
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