No vídeo, é possível ver a carga de bananas de uma das carretas espalhada pela pista - Reprodução / Redes sociais

No vídeo, é possível ver a carga de bananas de uma das carretas espalhada pela pistaReprodução / Redes sociais

Publicado 27/10/2026 09:36 | Atualizado 27/10/2026 09:37

Um acidente envolvendo dois caminhões interditou a Ponte Rio-Niterói, no sentido Rio de Janeiro, na noite de segunda-feira (26). Com o impacto da colisão , uma carreta tombou na pista. Não houve registro de vítimas. O momento foi compartilhado nas redes sociais.

Colisão entre carretas espalha carga de bananas na Ponte Rio-Niterói



Reprodução / Redes sociais https://t.co/KBrybN1Xh2 — Jornal O Dia (@jornalodia) October 27, 2026

No vídeo, é possível ver a carga de bananas de uma das carretas espalhada pela pista. Também aparece o outro caminhão, com a parte dianteira destruída.



Segundo a Ecovias Ponte, concessionária responsável pelo trecho, um dos caminhões estava parado na faixa devido a uma pane mecânica quando foi atingido na traseira pelo outro veículo. A ocorrência foi registrada por volta das 22h34, na altura do Vão Central.



Por volta das 23h40, uma faixa foi liberada para o tráfego. A liberação total da via ocorreu por volta das 2h desta terça-feira (27).



O Corpo de Bombeiros informou ao jornal O DIA que não foi acionado para a ocorrência.



Passageiros são assaltados em ônibus na ponte Rio-Niterói

No início do mês de outubro, dois criminosos assaltaram os passageiros de um ônibus da linha 4110D (São Gonçalo x Castelo), na Ponte Rio-Niterói. O coletivo havia saído do Centro do Rio com destino a São Gonçalo, na Região Metropolitana, quando os suspeitos anunciaram o roubo e levaram pertences das pessoas que estavam no veículo.



De acordo com a Polícia Civil, os dois homens entraram no ônibus no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into), na Zona Portuária do Rio, por volta das 20h30 do dia 2 de outubro. Após embarcarem, eles se posicionaram em locais diferentes dentro do coletivo. Um dos suspeitos ficou próximo à parte da frente do veículo, enquanto o outro permaneceu na região traseira.



A ação criminosa ocorreu no início da Ponte Rio-Niterói, ligação entre a capital fluminense e a Região Metropolitana. Nesse momento, os dois homens se levantaram e anunciaram o assalto, surpreendendo os passageiros que seguiam viagem. Durante a abordagem, os criminosos roubaram celulares, alianças e outros pertences das vítimas.



Após o crime, o caso foi registrado na 73ª DP (Neves), responsável pela investigação. A ocorrência foi comunicada à Polícia Civil, que busca esclarecer as circunstâncias do assalto e identificar os envolvidos.



A Ponte Rio-Niterói é uma das principais ligações entre o município do Rio de Janeiro e cidades da Região Metropolitana, sendo utilizada diariamente por motoristas e passageiros de linhas de ônibus intermunicipais.