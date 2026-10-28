Publicado 28/10/2026 00:00

A sinalização de que o governo buscará o centro da meta fiscal é importante. Mas credibilidade não se constrói apenas com anúncios: depende de medidas concretas para conter despesas, estabilizar a dívida e dar previsibilidade às contas públicas. O discurso é um começo, a execução dirá se há compromisso real.

Não existe provocação capaz de justificar uma saudação nazista ou manifestações de antissemitismo. O nazismo representa uma das maiores atrocidades da história e relativizar seus símbolos é afrontar a dignidade humana. O caso precisa ser rigorosamente investigado, com responsabilização conforme a lei.