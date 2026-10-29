Publicado 29/10/2026 00:00

Crédito caro e custos de produção elevados pressionam as empresas, dificultam investimentos e limitam a expansão dos negócios. Um crescimento menor no PIB pode chegar ao consumidor, sendo traduzido em menos oportunidades de emprego e menor dinamismo econômico. Crescer exige condições para produzir e investir.

Se uma fatia crescente do salário já tem destino antes mesmo de o mês começar, há menos espaço para escolher, poupar ou lidar com imprevistos. O endividamento de risco já atinge 20,3 milhões de brasileiros. O acesso ao crédito deve abrir possibilidades, não transformar o futuro em uma conta interminável.