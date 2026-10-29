X do Nuno
Endividamento de risco já atinge 20,3 milhões de brasileiros
Justiça determina que Asmar e Pavanato apaguem ofensas a Caetano Veloso
Decisão provisória ordena que jornalista e político paulista deletem publicação das redes sociais; cantor pede R$ 50 mil por danos morais
Carga de carne avaliada em R$ 900 mil é recuperada na Baixada
Carreta da Friboi foi achada em Guapimirim com placa clonada; policiais também apreenderam carro e moto roubados no local
Preso suspeito de roubar R$ 1,3 milhão em cargas na Baixada
Alyson Duque Estrada Lopes é investigado por dois crimes em Queimados; caminhoneiros foram sequestrados e mantidos reféns por até dez horas
Apresenta Summit 2026 terá mais de 30 palestrantes em 12 horas de evento
Os empresários Luis Justos e Luiz Oscar Niemeyer, o ator Marcelo Serrado e a cantora Fernanda Abreu estão confirmados na programação
Ataque no Terreirão deixa dois suspeitos de milícia feridos no Recreio
Carro das vítimas foi atingido por vários tiros na Zona Sudoeste. Um dos alvos havia sido preso recentemente por porte de arma
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