X do Nuno
Mesmo com superávit positivo é preciso manter o equilíbrio duradouro
Dona de asilo é detida após fiscalização encontrar produtos vencidos
Polícia Civil identificou medicamentos e alimentos impróprios para consumo no estabelecimento; idosos continuarão no local temporariamente
Instituto lança programa para recuperar Mata Atlântica em Rio Bonito
Iniciativa prevê o plantio de 100 mil mudas nativas e a restauração de 58,57 hectares em quatro áreas do município, na Região Metropolitana
Vídeo: passageiros fogem antes de ônibus ser incendiado em Irajá
Criminosos atearam fogo em um coletivo na Avenida Monsenhor Félix, nesta quinta-feira (29), em retaliação à operação da PM
Filha de Verônica Costa se casa e homenageia a mãe: 'Você fez falta'
Jennifer Costa compartilhou registros da cerimônia religiosa e posou com o marido em frente ao presídio onde a ex-vereadora está detida
Homem é baleado a caminho do Engenhão para ver Vasco x Flamengo
Leonardo Ribeiro foi atingido no pescoço e está internado em estado grave no Hospital Municipal Moacyr do Carmo
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