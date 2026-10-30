Publicado 30/10/2026 00:00

O superávit de setembro é positivo, mas precisamos olhar para o filme, não apenas para a foto. O Governo Central acumula déficit primário de R$ 90,2 bilhões no ano. O equilíbrio duradouro exige controle das despesas e uma trajetória sustentável para a dívida pública.

A liberdade de pensamento perde o sentido quando alguém precisa temer pelo próprio emprego por causa de suas convicções políticas. Competência se mede pelo trabalho, não pelo voto. Nenhum empregador deve transformar divergência ideológica em perseguição profissional.